Niesamowity talent polskiego medalisty! W taki sposób pożegnał tegoroczne igrzyska

W niedzielę 8 września odbyła się oficjalna ceremonia zakończenia tegorocznych igrzysk paralimpijskich. Polacy bardzo dobrze zaprezentowali się nad Sekwaną, zdobywając w sumie 23 medale - osiem złotych, sześć srebrnych i dziewięć brązowych. Tym samym Biało-Czerwoni uplasowali się na 16. pozycji w ostatecznej klasyfikacji medalowej.

Przez prawie dwa tygodnie kibice z całego świata mogli podziwiać niesamowite umiejętności uczestników igrzysk paralimpijskich. Na zakończenie najważniejszej imprezy czterolecia swoim talentem postanowił pochwalić się wicemistrz paralimpijski z Pekinu na 100 metrów stylem grzbietowym - Damian Pietrasik.

Polski niewidomy pływak w Magazynie Paralimpisjkim Paryż 2024 zagrał na pianinie dwa wszystkim doskonale znane utwory. Najpierw usłyszeliśmy piosenkę "Imagine" Johna Lennona.

Natomiast później Pietrasik wykonał "hymn" sportowych mistrzów. Chodzi oczywiście o "We are the champions" grupy Queen.