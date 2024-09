Zdobył medale na paraigrzyskach. Polak staje oko w oko z przeciwnikami i nowotworem

W Paryżu sięgnął po medale paralimpijskie. Na co dzień zmaga się z wieloma przeciwnościami losu. To nie tylko niepełnosprawność, ale także zdiagnozowany w 2023 roku nowotwór. Jego historia doprowadza do łez, jednak się nie poddaje. Poznaj polskiego bohatera Michała Dąbrowskiego.

Wypadek, który całkowicie zmienił jego życie



Życie Michała Dąbrowskiego długo układało się standardowe. Wiódł normalne życie przy boku bliskich. Wszystko zmieniło się 10 lat temu. Michał Dąbrowski uległ wypadkowi, w wyniku którego złamał kręgosłup. Podczas układania dachu altanki na działce spadł z drabiny. Na tyle niefortunnie, że uszkodził rdzeń kręgowy. Diagnoza była straszna. Do końca życia wylądował na wózku inwalidzkim. To całkowicie zmieniło jego codzienność. Na szczęście bliscy zostali przy nim, co pomogło mu w zmierzeniu się z trudami nowej rzeczywistości. Nie załamał się i wziął sprawy w swoje ręce.

Przygodę z szermierką zaczął na wózku



Co ciekawe Michał Dąbrowski z szermierką związał się dopiero w 2018 roku, będąc na wózku inwalidzkim. Wcześniej nie trenował tego sportu, jednak odnalazł się w nim znakomicie. Treningi rozpoczął w Stowarzyszeniu Szermierka Wołomin. Robił szybkie postępy, co zaowocowało powołaniem do reprezentacji Polski w szermierce na wózkach. Dobre występy na arenie międzynarodowej sprawiły, że wywalczył przepustkę na igrzyska paralimpijskie 2024 w Paryżu.

Najważniejszą walkę toczy poza sportowymi arenami



Wydawać by się mogło, że najgorsze za Michałem Dąbrowskim. Odnalazł się on w nowej rzeczywistości i zaczął odnosić sukcesy w szermierce. Ponadto tworzy szczęśliwą rodzinę, będąc tatą Jasia i Małgosi. Niestety - w 2023 roku usłyszał kolejny wyrok. Podczas mistrzostw świata we Włoszech poczuł się gorzej. Po powrocie do Polski udał się na badania. Wykryto u niego nowotwór przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych.

Jedyną szansą na wyleczenie jest dla niego przejścia kosztownego leczenia lekiem, który nie podlega refundacji. Koszt całkowitej terapii to aż 850 000 złotych. Niestety Michał Dąbrowski nie może sobie pozwolić na taki wydatek. Na szczęście kibice nie zostawiają go w potrzebie i aktywnie wspierają zbiórkę na leczenie. Wierzymy w to, że szybko uda się uzbierać tę kwotę.

Marzy o towarzyszeniu dorastającym dzieciom



Michał Dąbrowski nie składa broni dosłownie i w przenośni. Chce stawić czoła przeciwnościom losu i groźnej chorobie. Jego marzeniem jest towarzyszenie żonie i dorastającym dzieciom. Sam mówi o tym, że chciałby dożyć ich 18. urodzin. Nie raz udowadniał, że jest wojownikiem. Wierzymy, że wygra także tą walkę. Najważniejszą walkę w jego życiu.

Wicemistrzostwo w debiucie paralimpijskim



W Paryżu Michał Dąbrowski debiutował w igrzyskach paralimpijskich. Pokazał hart ducha i wielką ambicję. Nie przeszkodziło mu osłabienie spowodowane chemioterapią. Choć wielu by odpuściło, to on zdecydował się na wyjazd do Francji i wróci do kraju z dwoma medalami - srebrnym w szabli i brązowym w szpadzie.

Największe sukcesy w karierze Michała Dąbrowskiego



Choć przygoda Michała Dąbrowskiego z szermierką zaczęła się stosunkowo późno, to jednak szybko doskoczył do światowej czołówki. Na swoim koncie ma już wiele sukcesów. Oczywiście medale igrzysk paralimpijskich z Paryża są największym z nich. W 2023 roku dwukrotnie stawał na najniższym podium mistrzostw świata w szabli i szpadzie w kategorii B. Do tego wielokrotnie stawał na podium zawodów Pucharu Świata. Wierzymy w to, że lista jego sukcesów nie jest jeszcze zamknięta i już niedługo dołoży kolejne.

Najważniejsze jednak, aby wygrał kluczową walkę w swoim życiu i pokonał nowotwór.

