Brązowe medalistki igrzysk Drużyną Roku 2024. Przyznano Złote Klingi

2024 był wyjątkowo udanym rokiem dla polskiej szermierki. Na najważniejszą imprezę czterolecia zakwalifikowały się trzy drużyny. Na występ florecistek na olimpijskiej planszy musieliśmy czekać 12 lat, natomiast polscy floreciści wystąpili na igrzyskach po raz pierwszy od 24 latach. Obie drużyny zakończyły rywalizację na wysokiej szóstej lokacie.

Wyjątkowe powody do radości dały nam jednak nasze szpadzistki. Reprezentacja Polski, występująca w składzie: Aleksandra Jarecka, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk oraz Alicja Klasik, wywalczyła brązowy medal olimpijski, na który nasza szermierka czekała 16 lat. Panie przeszły zaś do historii, zdobywając pierwszy olimpijski krążek dla szpady kobiet i - co nie było żadną niespodzianką - zostały Drużyną Roku 2024.

Ich szkoleniowiec, Bartłomiej Język, został Trenerem Roku 2024.

Z medalami z najważniejszej imprezy czterolecia wrócili również nasi paralimpijczycy: po srebrny krążek w szabli sięgnęła Kinga Dróżdż, natomiast Michał Dąbrowski do srebra w szabli dołożył brąz w szpadzie. Niestety, ten wyjątkowy sportowiec zmarł na nowotwór wkrótce po zmaganiach w Paryżu...

Były to zdecydowanie największe, choć nie jedyne sukces polskiej szermierki. W 2024 roku nasi reprezentanci przywieźli 13 medali najważniejszych imprez międzynarodowych we wszystkich kategoriach wiekowych, a w wydarzeniach, organizowanych w całej Polsce w ramach programu upowszechniania szermierki, uczestniczyło ponad 10 tysięcy osób!

Odkryciem roku została florecistka Natasza Kuś (D'Artagnan Ursynów). W minionym sezonie podopieczna trenera Dariusza Parzuchowskiego zdobyła dwa brązowe medale w rywalizacji indywidualnej - mistrzostw świata kadetów w Rijadzie oraz mistrzostw Europy kadetów w Neapolu. Była także członkinią drużyny, która w Neapolu sięgnęła po złoty medal ME kadetów (Natasza Kuś, Aleksandra Nowakowska, Hanna Wojtas i Michalina Bartol, trener Sławomir Mocek) oraz brązowy medal ME juniorów (Karolina Żurawska, Natasza Kuś, Marta Jakubowską i Amelia Olszewska, trener Sławomir Mocek).

Laureaci Gali Złote Klingi 2024

Odkrycie Roku: Natasza Kuś (złoty medal ME kadetów i juniorów z drużyną florecistek, brąz ME indywidualnie, brąz MŚ u-17 w Rijadzie we florecie)

Drużyna Roku: Aleksandra Jarecka, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk oraz Alicja Klasik (drużyna szpadzistek, brązowe medalistki IO w Paryżu)

Trener Roku: Bartłomiej Język (trener polskich szpadzistek)

Przyjaciel Szermierki: Paweł Puchalski

