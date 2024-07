Przypomnijmy, że drużyna polskich szpadzistek w niezwykle emocjonujących okolicznościach pokonała Chinki w meczu o brąz. Do wyłonienia medalisty potrzebna była dogrywka, w której zimną krew zachowała Jarecka. To ona zadała decydujące trafienie. Natomiast Knapik-Miazga zwróciła uwagę na wymagający sezon, który został zwieńczony sukcesem na igrzyskach olimpijskich.

- Miałam takie przeczucie, że to będą Chinki. Statystycznie plasujemy się w okolicach tego brązu. Cieszę się, że wykonałyśmy to, co mogłyśmy zrobić. I to jest niesamowite. Każda z nas może być w pełni usatysfakcjonowana. Sezon i kwalifikacje olimpijskie są bardzo trudne. Cały rok pracowałyśmy, żeby tu przyjechać - tłumaczyła.

Wielkie słowa uznania należą się Jareckiej, która najpierw w dramatycznych okolicznościach doprowadziła do dogrywki, a następnie ją wygrała. Szpadzistka podzieliła się tym, co czuła w decydujących momentach starcia.

- Myślałam, że chcę trafić i zdobyć ten medal. To się udało - odpowiedziała krótko.

Z kolei Knapik-Miazga zdradziła, że nie była w stanie oglądać końcówki potyczki.

- Zamknęłam oczy i się zaczęłam modlić. Wiedziałam, że nie mam na to wpływu. Miałam dużą wiarę w to, że Ola da radę to zrobić - mówiła.

Głos zabrał również trener Bartłomiej Język.

- Szermierka jest nieprzewidywalna. Statystyki i rankingi często biorą w łeb. Wygrywa ten, kto zada ostatnie trafienie. Teraz to było po naszej stronie - stwierdził.

Całe rozmowy ze szpadzistkami i ich trenerem w poniższych materiałach wideo.