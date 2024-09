Hurkacz wraca na kort i od razu będzie trudno. Losowanie nie było łaskawe

Patrząc na to, co działo się z Hubertem Hurkaczem w drugiej połowie sezonu, można śmiało powiedzieć, że wszystko, co najgorsze, Polak ma już chyba za sobą. Pechowa kontuzja na Wimbledonie, kompletnie nieudany występ w amerykańskim swingu okraszony porażką już w drugiej rundzie US Open. Czy Polak odbuduje formę na kortach w Tokio? Właśnie poznał drabinkę turniejową.