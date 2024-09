Co z okiem Kurka? Te zdjęcia mówią wiele

Kiedy Bartosz Kurek wróci do gry? To pytanie zadają sobie kibice siatkówki nie tylko w Kędzierzynie-Koźlu, ale w całej Polsce. Gwiazda naszej reprezentacji nabawiła się przykrej kontuzji oka podczas inauguracyjnej kolejki PlusLigi. We wtorek 36-latek pierwszy raz pojawił się na treningu, co może zwiastować przełom i szybkie wznowienie sezonu. Na zdjęciach udostępnionych przez klub z Opolszczyzny nie widać już śladu bolesnego urazu.