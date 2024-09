Anna Kurek przekazała nowe wieści z Nysy. "Zajęta przez żołnierzy"

Nysa była jednym z miast najbardziej doświadczonych przez powódź. Wielka woda wdarła się do domostw, placówek publicznych czy restauracji, dokonując wiele zniszczeń. Niekiedy ludzie wracali do zupełnie zniszczonych miejsc. Żywioł uderzył też w infrastrukturę sportową.

Hala, w której na co dzień gra i trenuje NTSK PANS Komunalnik Nysa, nie nadaje się obecnie do użytku. Siatkarki musiały więc poszukać sobie nowego obiektu. Na szczęście takowy udało się dosyć szybko znaleźć i po tygodniu przerwy zawodniczki wróciły do treningów.



"Sytuacja się w miarę ustabilizowała. Po tygodniu możemy wrócić do treningów. Jesteśmy w tej hali gościnnie, bo nasza jest zajęta przez żołnierzy" - napisała na swoim koncie w serwisie Instagram Anna Kurek.



Jak dodała - dookoła boiska leżą dary dla powodzian.

"I to tylko część, bo jest teg o wiele, wiele więcej" - podkreśliła kobieta.