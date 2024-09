Dwie polskie siatkarki z prestiżowym trofeum! Stefano Lavarini musiał pogodzić się z porażką

Imoco Volley i Vero Volley Milano w ubiegłym sezonie grały ze sobą m.in. w finale Pucharu Włoch oraz w finale Ligi Mistrzyń i w obu przypadkach drużyna z Conegliano wygrywała w tie-breaku. Nie inaczej było w rywalizacji o pierwsze trofeum w sezonie 2024/2025.

Pierwszy set padł łupem ekipy z Mediolanu (20:25), w drugim siatkarki Imoco Volley wyrównały (25:16), później znów górą były rywalki (21:25). Czwarta odsłona była najbardziej wyrównana, a rywalizację rozstrzygnęły dwa skuteczne ataki Isabelle Haak (25:23). Zespół z Conegliano doprowadził więc do tie-breaka. W nim grał skuteczniej od rywalek, uzyskał przewagę (8:5) i utrzymał ją w końcówce. Skuteczny atak Haak na 15:11 oznaczał obronę trofeum.

Przyjmująca Martyna Łukasik pojawiła się na boisku w drugim secie. Wywalczyła dla zwycięskiej drużyny 10 punktów (9 atak + 1 blok). Rozgrywająca Joanna Wołosz, która grała w wyjściowym składzie, dołożyła trzy oczka (2 atak + 1 blok). Najlepiej punktowały Isabelle Haak (20) – Imoco Volley oraz Nika Daalderop (19) – Vero Volley. W drużynie z Mediolanu z powodu przeziębienia nie mogła wystąpić Paola Egonu.

Mecz o Supercoppa italiana 2024 rozegrano w Palazzo dello Sport w Rzymie. Zmagania siatkarek obserwowało około 10300 widzów. Stolica Włoch powitała mistrzynie olimpijskie z Paryża. W każdej z drużyn zagrały po trzy złote medalistki: Monica De Gennaro, Sarah Fahr, Marina Lubian (Imoco Volley) oraz Anna Danesi, Alessia Orro, Myriam Sylla (Vero Volley).

Dla drużyny Imoco Volley to ósmy w historii i siódmy z rzędu Superpuchar Włoch (2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024). Wołosz uczestniczyła w siedmiu ostatnich triumfach. Dla Łukasik to pierwsze trofeum po transferze do Italii – to był jej oficjalny debiut w nowym klubie. Swój pierwszy mecz w roli trenera Vero Volley Milano zaliczył selekcjoner reprezentacji Polski – Stefano Lavarini.

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Numia Vero Volley Milano 3:2 (20:25, 25:16, 21:25, 25:23, 15:11)