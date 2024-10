W finale w Pekinie dojdzie do powtórki ubiegłorocznego półfinału, starcia dwóch najwyżej rozstawionych tenisistów w tej edycji turnieju, a także lidera z przyszłym wiceliderem światowego rankingu. Wobec nieobecności w chińskiej stolicy Niemca Alexandra Zvereva z powodu zapalenia płuc Alcaraz jest już bowiem pewny awansu na drugie miejsce zestawienia ATP w najnowszym notowaniu, bez względu na wynik środowego finału. Przewaga Sinnera nad resztą stawki jest natomiast znacząca - wynosi ponad cztery tys. punktów.

Jako pierwszy w najlepszej dwójce zameldował się Hiszpan. Stoczył zacięty, momentami nierówny pojedynek z rozstawionym z "3" Miedwiediewem, jednak okazał się lepszy w kluczowych momentach. W drugiej partii do końcowego zwycięstwa potrzebował aż czterech piłek meczowych.

Włoch nie bez problemów, szczególnie w drugim secie, w dwóch setach pokonał reprezentanta gospodarzy, mimo że jego nazwisko wciąż budzi kontrowersje w związku z zakazaną substancją, którą wykryto w jego organizmie, o czym oficjalnie poinformowano w sierpniu. 23-letni Tyrolczyk nie został zawieszony przez Międzynarodową Agencję Integralności Tenisa (ITIA), jednak 28 września Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) skierowała do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie odwołanie w tej sprawie, domagając się dyskwalifikacji włoskiego lidera rankingu tenisistów na okres od roku do dwóch lat.

Środowy finał będzie 10. pojedynkiem Sinnera z Alcarazem. Obecnie 5-4 prowadzi Hiszpan, który wygrał ich dwa tegoroczne spotkania - w półfinale turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells oraz półfinale wielkoszlemowego French Open. Spośród ich dziewięciu dotychczasowych meczów tylko jeden odbył się w finale - w 2022 roku w Umag górą był Włoch.

- To będzie trudny mecz. Znamy się już bardzo dobrze, ale każde spotkanie jest inne, więc sytuacja na boisku też będzie trochę inna niż w dwóch ostatnich pojedynkach. Zobaczymy - powiedział Sinner w krótkiej rozmowie na korcie po półfinale.

23-latek i jego dwa lata młodszy rywal to jedni z najlepszych zawodników w tym sezonie. Podzielili między sobą tegoroczne tytuły wielkoszlemowe - Sinner triumfował w Australian Open i US Open, a Alcaraz we French Open i Wimbledonie. Pierwszy z nich w tym sezonie ma już na swoim koncie sześć wygranych imprez i obecnie notuje serię 15. zwycięstw. Drugi tenisista zdobył trzy trofea i jest niepokonany od ośmiu spotkań.

W sumie Włoch zdobył w karierze 16 tytułów, a Hiszpan 15.

Sinner broni w Pekinie tytułu wywalczonego rok temu.

Gdzie obejrzeć mecz Sinner - Alcaraz? Transmisja TV i stream online

Finał Jannik Sinner - Carlos Alcaraz rozpocznie się w środę 2 października o godzinie 11.00. Transmisja meczu Jannik Sinner - Carlos Alcaraz w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go.

PAP