Polak zadebiutuje w Lidze Mistrzów! Spektakularny powrót po kontuzji

Radosław Majecki zadebiutuje w Lidze Mistrzów. Polak znalazł się w pierwszym składzie AS Monaco na wtorkowy mecz przeciwko Crvenej Zvezdzie Belgrad. Były bramkarz Legii Warszawa, który dołączył do Monaco w 2020 roku, otrzymał szansę od trenera na pokazanie swoich umiejętności na europejskiej scenie.

Majecki to utalentowany polski bramkarz, który obecnie reprezentuje barwy francuskiego AS Monaco. Swoją piłkarską karierę rozpoczynał w młodzieżowych drużynach Arki Pawłów i KSZO Junior Ostrowiec Świętokrzyski, zanim trafił do Legii Warszawa. W 2020 roku przeniósł się do "Les Rouge et Blanc", gdzie stopniowo budował swoją pozycję. Golkiper ma również na swoim koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski, a w 2021 roku zadebiutował w seniorskiej kadrze w meczu przeciwko San Marino.

Niestety, na początku sierpnia 2024 roku 24-latek doznał poważnej kontuzji stawu skokowego, która wyeliminowała go z gry na ponad dwa miesiące. Uraz ten był dużym ciosem zarówno dla zawodnika, jak i dla jego klubu, ponieważ Polak był jednym z kluczowych graczy w drugiej części poprzedniego sezonu Ligue 1. W czasie jego nieobecności, miejsce między słupkami Monaco zajął Szwajcar Philipp Köhn, który spisywał się bardzo dobrze, co dodatkowo utrudniało powrót Majeckiego do pierwszego składu.

Po długiej rehabilitacji bramkarz wrócił do gry, notując czyste konto, w meczu ubiegłej kolejki ligi francuskiej, przeciwko Lille. Jego powrót do formy był na tyle udany, że trener AS Monaco zdecydował się postawić na niego również w nadchodzącym starciu w Lidze Mistrzów przeciwko Crvenej Zvezdzie Belgrad, który odbędzie się we wtorek.