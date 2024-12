Te kwoty zwalają z nóg. To najdroższe transfery w historii piłki nożnej

W piłce nożnej co roku obraca się wielkimi pieniędzmi. Do 2024 roku było już 16 transferów piłkarzy o kwocie powyżej 100 milionów euro. Pierwszym piłkarzem w historii transferowanym za takie pieniądze był Walijczyk Gareth Bale, który przechodził z Tottenhamu do Realu Madryt w 2013 roku. Ale kto jest rekordzistą? Oto 15 najwyższych transferów w piłce nożnej.