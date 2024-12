Zaskakująca decyzja władz Manchesteru United. Kibice są zniesmaczeni

Właściciel "Czerwonych Diabłów" zdecydował się ograniczyć finansowanie organizacji charytatywnej zajmującej się byłymi zawodnikami klubu. Co ciekawe, organizacja nie została poinformowana o decyzji.

Ta sprawa może z pewnością bulwersować kibiców z Old Trafford. Klub przekazywał wcześniej 40 000 funtów rocznie na rzecz fundacji, która może teraz splajtować bez dochodów finansowych otrzymywanych od giganta z Premier League. Jak informuje brytyjski The Mirror, nowi właściciele klubu zdecydowali się na dość zaskakujący ruch, bo mają zaprzestać finansowania wspomnianej organizacji.

ZOBACZ TAKŻE: Polak zadebiutował w Premier League. I to od razu z Liverpoolem!

To co może zaskakiwać w tej sprawie najbardziej, to fakt, że Manchester United nie poinformował organizacji charytatywnej o swojej decyzji z wyprzedzeniem. O decyzji fundacja dowiedziała się uwaga... dopiero jak sama się upomniała o wytłumaczenie w sprawie braku wpłaty na konto.

Stowarzyszenie Byłych Piłkarzy Manchesteru United powstało w 1985 roku. Zebrane pieniądze przez fundację są przekazywane do zawodników, którzy występowali w klubie przed złotą erą gwarantującą gigantyczne zarobki.

Szymon Stępień, Polsat Sport