Polak zadebiutował w Premier League. I to od razu z Liverpoolem!

Polak do ekipy "Lisów" trafił ponad siedem lat temu jako junior. I choć w Anglii jest tak długo, to dopiero teraz udało mu się zaliczyć oficjalny debiut na boiskach najwyższego szczebla rozgrywkowego. 24-latek z Kielc ma powody do zadowolenia, ponieważ otrzymał szansę bronienia w meczu z najlepszym możliwym rywalem, a konkretnie z Liverpoolem. Choć jego drużyna uległa 1:3, to bramkarz może być usatysfakcjonowany swoją postawą w rywalizacji z piłkarzami Arne Slota.

Stolarczyk był praktycznie bez szans przy golach strzelonych przez ekipę "The Reds". Co warto jednak podkreślić, to fakt, że udało mu się obronić kilka innych strzałów rywala. Dodatkowo, radził sobie całkiem dobrze, grając na przedpolu. Jego postawa nie umknęła brytyjskim mediom, które oceniły całkiem solidnie jego poczynania w bramce Leicester.

Czy zobaczymy zatem naszego rodaka po raz kolejny, tym razem w ramach 19. kolejki Premier League? Nie jest to jeszcze w 100 procentach pewne, choć trzeba przyznać, że po takim występie na Anfield, Polak zasłużył sobie na kolejne wyjście w podstawowym składzie pod nieobecność pierwszego bramkarza - Madsa Hermansena. Ten zmaga się z kontuzją pachwiny.

Szymon Stępień, Polsat Sport