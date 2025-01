Piękny start Polek! Historyczny wynik w Pucharze Świata

Reprezentantki Polski Linda Weiszewski oraz Klaudia Adamek zajęły 9. miejsce w pierwszych w tym roku zawodach Pucharu Świata w bobslejowych dwójkach. To najlepszy w karierze wynik Polek i pierwszy raz w historii, kiedy zawodniczki z naszego kraju wskoczyły do pierwszej dziesiątki pucharowej rywalizacji.

Dzień wcześniej Weiszewski rywalizowała w Winterbegu w monobobach, ale po niezbyt udanym pierwszym ślizgu, nie zakwalifikowała się do drugiego przejazdu. Zajęła ostatecznie 21. miejsce, wygrała Lisa Buckwitz.

W niedzielę polska pilotka ponownie stanęła do rywalizacji, tym razem w dwójkach, razem z rozpychającą Klaudią Adamek. Polska dwójka dopiero od tego sezonu jeździ razem. Dołączenie Adamek - lekkoatletki specjalizującej sie w sprintach - miało poprawić czasy Polek na starcie.

Po raz pierwszy razem z Weiszewski, Adamek wystartowała w dwójkach w Altenbergu - tam Polki zanotowały upadek i zakończyły rywalizację na 19. miejscu. Ze względu na to nie pojawiły się w kolejnych zawodach PŚ w Siguldzie. Tydzień później pojechały jednak do Igls, gdzie po raz pierwszy w historii stanęły na podium Pucharu Europy. Końcówka 2024 roku była zapowiedzią tego, co może wydarzyć się już na początku nowego roku.

Nikt nie spodziewał się jednak, że Polki po pierwszym przejeździe "dwójek" w Winterbergu będą zajmowały 7. miejsce. Doskonały czas startu procentował w dalszej części toru i para Weiszewski/Adamek mogła z dobrej pozycji wystartować do drugiego ślizgu. W nim polski duet pojechał jeszcze szybciej - o 0,04 s. Rywalki też poprawiały jednak rezultaty, co ostatecznie dało naszym bobsleistkom 9. lokatę.

To najlepszy wynik w historii polskich kobiecych bobslei w Pucharze Świata. Oczywiście to również najlepszy wynik w karierze Weiszewski, która do tej pory mogła się pochwalić miejscami w drugiej dziesiątce rywalizacji.

Całe podium niedzielnej rywalizacji w Winterbergu należało do Niemek. Ponownie wygrała Buckwitz, która zaledwie o 0,01 s wyprzedziła faworytkę - Laurę Nolte. Kolejne zawody bobslejowych dwójek pań odbędą się za tydzień w Sankt Moritz.

