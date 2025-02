Nowy samochód Polaka. Już czeka na mistrzostwa świata

Po wywalczonym w 2024 roku, szóstym z rzędu podium w mistrzostwach świata Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak kolejny sezon spędzą w najważniejszych rajdowych rozgrywkach globu. Załoga ORLEN Rally Team zrealizuje pełny program w WRC2 Challenger, rozpoczynając od Rajdu Safari. Z legendarnej rundy mistrzostw świata już trzykrotnie wracała ze zwycięstwem, udowadniając, że afrykańskie drogi i bezdroża nie są jej straszne.



ZOBACZ TAKŻE: 16-latek gotowy na wyścig w Portugalii! Jak poradzi sobie Polak?



Kajetanowicz i Szczepaniak z niecierpliwością wyczekują startu tegorocznej rywalizacji. Wszystko za sprawą przygotowanych nowości. Największą będzie samochód. Najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy postawił na Toyotę GR Yaris Rally2. Ta stosunkowo nowa rajdówka udowodniła już, że daje możliwość walki o najwyższe cele w kategoriach przeznaczonych dla samochodów Rally2, regularnie najliczniej obsadzonych w poszczególnych rajdach światowego czempionatu.



Obsługą całego programu ORLEN Rally Team oraz przygotowaniem samochodu zajmie się polska stajnia Rallylab Technology. Mająca swoją siedzibę w Żorach firma jest wiodącym tunerem na rodzimym rynku i posiada wieloletnie doświadczenie w rajdach samochodowych.



– Rozpoczynamy kolejny sezon w Rajdowych Mistrzostwach Świata, który będzie nie tylko pełny wyzwań, ale i nowości. Przesiadamy się do nowego samochodu – Toyoty GR Yaris Rally2, którą do startów przygotuje rodzima stajnia Rallylab Technology. Wierzę, że silna polska ekipa przeciwstawi się mocnej stawce, jaka co roku zbiera się w WRC2 Challenger. Nowe auto to spora zmiana, ale przede wszystkim szansa na rozwój, a ten stawiam na pierwszym miejscu.



– Cieszę się, że po sześciu sezonach zakończonych na podium mistrzostw świata, ponownie stajemy przed sportową szansą. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia naszych partnerów na czele z partnerem tytularnym ORLEN S.A., partnerem technicznym Delphi oraz ORLEN Oil. Te współprace są oparte na wieloletnim zaufaniu. Bardzo dziękuję tym firmom, że mogę robić to, co kocham. Postaram się odwdzięczyć swoją motywacją, zaangażowaniem i oczywiście wynikami.



– Z końcem marca dostarczymy wszystkim rajdowym fanom emocji, na jakie wraz z nami czekają. Tegoroczny sezon, na który złoży się siedem wybranych rund, rozpoczniemy od Rajdu Safari. Startowaliśmy w nim trzykrotnie i trzy razy przecięliśmy jego metę jako zwycięzcy. To dodatkowo mocno nas motywuje. Już wkrótce, po wielu tygodniach przygotowań, całym zespołem ORLEN Rally Team staniemy do walki. Już nie możemy się doczekać – zapowiedział Kajetan Kajetanowicz.



Poza wspomnianym Safari, w dalszej części roku Kajetanowicz i Szczepaniak wezmą udział jeszcze w sześciu wybranych rajdach, bowiem zgodnie z regulaminem, rywalizując w WRC2 Challenger można wystartować łącznie w siedmiu imprezach. Bogaty program jest zasługą nieocenionych partnerów najlepszej polskiej załogi rajdowej: partnera tytularnego ORLEN S.A., partnera technicznego Delphi oraz ORLEN Oil.



– Jesteśmy przekonani, że załoga ORLEN Rally Team, jak co roku zapewni wszystkim fanom rajdów niezapomniane emocje. Cieszymy się z tego, że możemy wspierać Kajetana Kajetanowicza i Macieja Szczepaniaka w dążeniu do sukcesów i osiąganiu bardzo dobrych wyników sportowych. Nasze wieloletnie partnerstwo nie ogranicza się jedynie do wspierania załogi rajdowej. Wspólnie realizujemy inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym – powiedziała Lidia Kołucka, Dyrektor Wykonawcza ds. Sponsoringu ORLEN.



– Z przyjemnością ogłaszamy rozpoczęcie dziewiątego z rzędu roku współpracy z Kajetanem Kajetanowiczem – sportowcem, który od lat imponuje niezawodnością, determinacją i najwyższą jakością swoich osiągnięć. Wartości te doskonale wpisują się w filozofię firmy PHINIA Delphi oraz standardy naszych produktów i usług na rynku Aftermarket. Przed nami kolejny rok pełen emocji, wyzwań i wspólnych działań, dążenia do zwycięstw, które umacniają naszą pozycję i budują trwałe relacje z klientami oraz partnerami. Jesteśmy dumni, że możemy razem kroczyć tą dynamiczną drogą – powiedział Sławomir Welezinski, Dyrektor Regionalny Europy Wschodniej PHINIA Delphi.



– W ORLEN OIL rozumiemy czym jest pasja do motorsportu, dlatego od lat wspieramy utalentowanych kierowców oraz motocyklistów. Tym bardziej z dumą wchodzimy w kolejny rok współpracując z Kajetanem Kajetanowiczem. Nasza wspólna droga to przede wszystkim synergia wartości, które nas łączą: determinacji, wytrwałości i nieustannego dążenia do doskonałości. Razem z Kajetanem możemy promować idee, które są nam bliskie, poprzez wspólne projekty i inicjatywy, a każdy kilometr pokonany przez niego w WRC2 Challenger to dowód, że nasze cele, oparte na współpracy, przynoszą wyjątkowe rezultaty. Trzymamy kciuki za nowe wyzwania i sukcesy, które napiszą naszą wspólną historię – Arkadiusz Trela, Prezes Zarządu ORLEN OIL.



Kajetanowicz ujawnił już samochód, którym będzie startował, oraz przedstawił tunera obsługującego tegoroczny program, ale barwy Toyoty GR Yaris Rally2 pozostawił jeszcze w tajemnicy. Żeby jednak długo nie trzymać kibiców w napięciu, samochód w pełnej krasie pokazany zostanie już niebawem.

Informacja prasowa