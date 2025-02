16-latek gotowy na wyścig w Portugalii! Jak poradzi sobie Polak?

Tarnowianin swoją przygodę z 270-konnym bolidem kategorii Eurocup 3 rozpoczął od zwycięstwa, trzeciego miejsca i pole position podczas pierwszych zawodów, które odbyły się na początku lutego w hiszpańskim Jerez de la Frontera.

W najbliższy weekend rywalizacja w Spanish Winter Championship, cyklu będącym przygotowaniem do głównej części sezonu Eurocup 3, przenosi się do portugalskiego Portimao, gdzie podopiecznego Akademii Motorsportu ORLEN i całą stawkę 28 zawodników z całego świata ponownie czekają trzy wyścigi.

Krótką przerwę pomiędzy pierwszą a drugą rundą młody Polak wykorzystał na intensywne treningi. W międzyczasie odwiedził także symulator swojego zespołu, MP Motorsport, w Holandii, a także podczas Gali Mistrzów w Madrycie odebrał trofeum za wywalczenie tytułu drugiego wicemistrza hiszpańskiej Formuły 4 w sezonie 2024.

Drugi w klasyfikacji generalnej Spanish Winter Championship ze stratą tylko czterech punktów do lidera, Małopolanin chce w Portimao walczyć o kolejne trofea podczas wyścigów, które odbędą się odpowiednio w sobotę o 13:10 i 16:20 oraz w niedzielę o 13:10 polskiego czasu.

- Portimao to bardzo ekscytujący tor - mówi Maciej Gładysz. - Przypomina wyścigową kolejkę górską, ale jest także bardzo, bardzo wymagający; głównie z uwagi na niską przyczepność, zmiany poziomów i zróżnicowane zakręty. Jest tutaj także kilka długich prostych i miejsc do wyprzedzania, dlatego z pewnością czeka nas więcej bezpośredniej walki o pozycje niż w Jerez. To zupełnie inne tory, ale mój cel jest taki sam; walczyć o czołowe lokaty i dostarczyć jak najwięcej radości polskim kibicom.

