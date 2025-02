Siatkarz reprezentacji kończy karierę! To wicemistrz olimpijski

Włoski środkowy od 2017 roku gra w Allianz PowerVolley Milano. Z drużyną zdobył brązowy medal SuperLegi oraz Puchar Challenge. Wcześniej, w barwach Modeny, zdobył dwa Puchary i dwa Superpuchary, mistrzostwo i wicemistrzostwo Włoch.

ZOBACZ TAKŻE: Bogdanka LUK Lublin wywalczyła awans! Wystarczyły trzy sety

35-latek uznał, że obecny sezon będzie jego ostatnim w profesjonalnej karierze. Emocjonalnym wpisem podzielił się w mediach społecznościowych.

"Wszystko zaczyna się tutaj. Od dnia, w którym dali mi ten ogromny mundur z "11" tylko po to, by zrobić zdjęcie. To zdjęcie zawsze było w domu mojej babci Diny, dopóki żyła i sprawiało, że uśmiechałem się, kiedy ją odwiedzałem. Z tej siłowni w Asti dotarłem aż do Mediolanu, a 2 marca 2025 roku rozegram swój ostatni mecz" - można przeczytać w opisie pod zdjęciem.

Piano przez wiele lat grał także w reprezentacji. Z drużyną Azzurro zdobył wicemistrzostwo Europy w 2013 roku, a dwa lata później - brązowy medal. Jest także wicemistrzem olimpijskim z 2016 roku.