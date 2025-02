Kapitalny finisz i nowy rekord! Forever Young triumfatorem Saudi Cup 2025

Saudi Cup nie są zawodami z długą historią czy bogatą tradycją. Tegoroczna edycja była dopiero piątą odsłoną wyścigów w Rijadzie. Zmagania wskoczyły jednak do grona niezwykle prestiżowych ze względu na najwyższą na świecie pulę nagród, która w wyścigu głównym sięgnie 20 milionów dolarów! Tak gigantyczne pieniądze, wykładane przez rozkochanych w wyścigach konnych szejków, są gwarancją widowiskowej rywalizacji. Na starcie stają tu bowiem najlepsze konie z aż czterech kontynentów (Europa, Azja, Ameryka Północna i Ameryka Południowa)!

Gonitwa przeznaczona jest dla koni czteroletnich oraz starszych i odbywa się na dystansie 1800 metrów na piaszczystej bieżni, co sprawia, że konie z Europy, przyzwyczajone głównie do nawierzchni trawiastych, mają tu problemy z pokazaniem pełni swoich możliwości. Wyjątkiem był dotychczas jedynie irlandzki Mishrif, który wygrał drugą edycję Saudi Cup.

Zdecydowanym faworytem tegorocznego wyścigu był Romantic Warrior, najbogatszy ze startujących w tej chwili koni, który w gonitwach zarobił już ponad 18 milionów funtów (ponad 90 milionów złotych)! Siedmioletni wałach, startujący pod nowozelandzkim dżokejem Jamesem McDonaldem (dwukrotnym zdobywcą tytułu Dżokeja Roku TRC Global Rankings), miał na koncie już 10 wygranych w wyścigach G1, w tym trzy triumfy z rzędu w Hong Kong Cup, którego jest samodzielnym rekordzistą.

Przez długi czas wydawało się, że "Romantyczny Wojownik" wywiąże się z roli faworyta i wygra Saudi Cup, dodając do wywalczonej przez siebie fortuny kolejne miliony. Jeszcze 50 metrów przed metą to właśnie Romantic Warrior był liderem, ale niesamowity finisz w wykonaniu Forever Younga sprawił, że to właśnie ten koń na ostatnich metrach wygrał o szyję!

Forever Young powtórzył tym samym sukces Panthalassy z 2023 roku i został drugim w historii koniem z Japonii, który wygrał Saudi Cup. Mało tego, uzyskany przez niego czas 1:49.12 to nowy rekord zmagań w Arabii Saudyjskiej! Poprzedni - 1:49.50 - należał do ubiegłorocznego zwycięzcy, Senor Buscadora.

Powody do radości może mieć również Yoshito Yahagi, który dzięki wygranej Forever Younga został pierwszym w historii Saudi Cup trenerem z co najmniej dwoma zwycięstwami w najwyżej dotowanej gonitwie na świecie!