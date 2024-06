Niesamowita historia na zakończenie Royal Ascot! Kibice czekali na to od 1959 roku

Jeszcze dzień przed gonitwą trudno było jednoznacznie wskazać faworyta. Największe szanse dawano Mill Streamowi pod dżokejem Williamem Buickiem, ale wśród koni, które mogły pokusić się o wygraną, wymieniano również Mitbaahy'ego, Shartasha czy Kinrossa. Ten ostatni został jednak wycofany z gonitwy, a tuż przed samym wyścigiem na czoło wśród kandydatów do triumfu wysunął się Believing, który z notowaniami 3:1 był właściwie murowanym faworytem.

ZOBACZ TAKŻE: Inisherin i Porta Fortuna triumfatorami najważniejszych piątkowych gonitw w Royal Ascot

Dość niespodziewanie mało kto stawiał na konia, który... triumfował tu w ubiegłym roku. Notowania Khaadema wynosiły 14:1, ale podopieczny trenera Charliego Hillsa, dzięki kapitalnej taktyce, obranej na ten wyścig przez dżokeja Oisina Murphy'ego, pokonał faworytów i zwyciężył, zostając pierwszym koniem od 1959 roku i wygranej Right Boya, któremu udało się podczas Royal Ascot obronić tytuł, wywalczony w The Queen Elizabeth II Jubilee Stakes! Co ciekawe, zwycięstwo Khaadema zaskoczyło nawet... samego trenera!

- To wspaniały koń, ma ogromne umiejętności, ale nigdy nie wiadomo, na co się trafi. Ma gigantyczne wahania formy i jednego dnia myślisz, że to drugi Nijinsky (znakomity koń, zdobywca angielskiej Potrójnej Korony w 1970 roku - przyp. red.), a drugiego dnia zupełnie go nie poznajesz. Mimo wszystko uważam, że jest niezwykle utalentowany i wielką przyjemnością jest trenowanie go - podkreślił Hills, cytowany przez Sky Sports.

Ostatni dzień mityngu Royal Ascot 2024 nie przyniósł natomiast zmian w mini-czempionatach: wśród jeźdźców najlepszy był Ryan Moore, zaś wśród trenerów bezkonkurencyjny był legendarny Aidan O'Brien. Duet ten wygrał między innymi prestiżowe Prince of Wales’s Stakes (koń: Auguste Rodin) oraz Gold Cup (Kyprios).