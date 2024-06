Historyczne wydarzenie! Polski akcent na królewskim torze

W czwartek (20 czerwca), trzeciego dnia mityngu Royal Ascot 2024, doszło do historycznego wydarzenia. Po raz pierwszy na królewskim torze pojawił się koń, szkolony przez polskich trenerów! Transmisje z Royal Ascot w Polsacie Sport Premium 3.

Podczas tradycyjnego Ladies Day na torze w hrabstwie ceremonialnym Berkshire mogliśmy zobaczyć Sheema’s Rose (trenerzy: Alicja i Robert Karkosa) pod dżokejem Tomem Marquandem. I choć nie liczyła się ona w stawce, bo w gonitwie Ribblesdale Stakes dla trzyletnich klaczy zajęła 11. miejsce (zwyciężyła Port Fairy), to sam jej udział w imprezie, która jest dla wyścigów konnych tym, czym igrzyska olimpijskie dla pozostałych dyscyplin, jest wydarzeniem godnym odnotowania. Szkolona przez polskich trenerów (choć we Francji) klacz pokonała zresztą w tej gonitwie jedną ze zdecydowanych faworytek tegorocznego Ribblesdale Stakes, Diamond Rain!

ZOBACZ TAKŻE: Co za liczby! Wielki dzień znanego trenera



Nie był to jedyny polski akcent mityngu. Na trybunach Royal Ascot 2024 szyku zadawały Katarzyna Krauss i Martyna Maliszewska-Mańk, duet bizneswomen, miłośniczek kapeluszy, które działają między innymi na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Dla obu nie była to pierwsza wizyta na królewskim torze i nic dziwnego, że ich wyjątkowe stroje przyciągały uwagę miłośników modowych trendów.



– Nas po prostu nie mogło tutaj nie być. Z roku na rok jest tutaj wspanialej. Widać, że wszyscy się inspirują i chcą być coraz lepsi, ale i tak wiadomo, kto jest najlepszy: my i Tor Służewiec – powiedziały półżartem Krauss i Maliszewska-Mańk w rozmowie z Annamarią Sobierajską.



Najbardziej prestiżowy tego dnia wyścig, Gold Cup (Grupa 1), wygrał natomiast trenowany przez legendarnego Aidana O’Briena Kyprios pod dżokejem Ryanem Moore’em. Zwycięstwo tego sześcioletniego konia miało zresztą symboliczny wymiar, gdyż jeszcze nie tak dawno temu wydawało się, że Kyprios... w ogóle nie będzie mógł startować! Doznał on bowiem kontuzji stawu, która wykluczyła go z rywalizacji na torach na długie 11 miesięcy. Do ścigania wrócił po mozolnej rehabilitacji dopiero jesienią 2023 roku, ale niesamowita wiedza i trenerski nos O’Briena sprawiły, że Kyprios błyskawicznie odzyskał formę, czego efektem były triumfy w Vintage Crop Stakes (Listed) i gonitwa Grupy 3 w Leopardstown. Zwycięstwo w Gold Cup podczas Royal Ascot 2024 z pewnością będzie jednym z najcenniejszych zarówno dla Kypriosa, jak i Ryana Moore’a i Aidana O’Briena.



W piątek (21 czerwca) kolejna odsłona zmagań na królewskim torze. Główną gonitwą będzie tego dnia Coronation Stakes (Grupa 1), wyścig dla trzyletnich klaczek, którego historia sięga 1840 roku. Transmisje z Royal Ascot 2024 każdego dnia od godziny 14.30 w Polsacie Sport Premium 3.