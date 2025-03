Dramaturgia w derbach! Rzut wraz z syreną zapewnił zwycięstwo Legii

Od początku to przyjezdni starali się narzucić swój styl gry - wychodzili na prowadzenie po rzutach chociażby Kamerona McGusty’ego i Andrzeja Pluty. Po późniejszej trójce EJ Onu uciekali nawet na sześć punktów. To nie był koniec! Dobitka Dominika Grudzińskiego oznaczała nawet 10 punktów różnicy. Pojedyncze odpowiedzi Janariego Joesaara i Nikoli Radicevicia niewiele zmieniały. Po 10 minutach było 17:25. Drugą kwartę Dziki rozpoczęły od serii 8:0 i po rzutach wolnych Joesaara był już remis! Później Radicević rzutem z dystansu dawał nawet prowadzenie. Teraz to Legia miała spore problemy z konstruowaniem akcji ofensywnych. Dopiero dzięki rzutom Kamerona McGusty’ego i Andrzeja Pluty goście zbliżyli się do stanu 38:37 po pierwszej połowie.

W trzeciej kwarcie zespół trenera Krzysztofa Szablowskiego znowu miał pięć punktów przewagi po rzucie Nikoli Radicevicia. Rywale ciągle byli jednak niezwykle blisko, szybko nawiązując rywalizację. Później do remisu doprowadził Mate Vucić, a przewagę dawał Ojars Silins. Spotkanie było teraz bardzo wyrównane. Ostatecznie po trójce Mateusza Szlachetki po 30 minutach było 54:53. Andre Wesson w kolejnej części meczu utrzymywał gospodarzy na prowadzeniu. Po wsadzie Janariego Joesaara różnica wynosiła nawet 10 punktów! Zespół debiutującego trenera Heiko Rannuli odpowiedział na to serią… 0:10 w wykonaniu Kamerona McGusty'ego, co oznaczało bardzo emocjonującą końcówkę. Dziki nie potrafiły zareagować prawie przez pięć minut! Ostatnia akcja należała ponownie do McGusty’ego, który trafił wraz z syreną! Legia dzięki niemu zwyciężyła 72:70.

Kameron McGusty był najlepszym zawodnikiem Legii - zdobył 25 punktów, 7 zbiórek i 3 asysty. Janari Joesaar zdobył dla Dzików 16 punktów i 11 zbiórek.

Dziki Warszawa - Legia Warszawa 70:72 (17:25, 21:12, 16:16, 16:19).

Punkty:

Dziki Warszawa: Janari Joesaar 16, Andre Wesson 14, Nikola Radicevic 12, Mateusz Szlachetka 11, Jarosław Mokros 5, Mateusz Bartosz 5, John Fulkerson 3, Denzel Andersson 2, Grzegorz Grochowski 2, Piotr Pamuła 0.

Legia Warszawa: Kameron McGusty 25, Ojars Silins 12, Andrzej Pluta 8, E.j. Onu 7, Dominik Grudziński 6, Michał Kolenda 5, Mate Vucic 4, Maksymilian Wilczek 3, Aleksa Radanov 2.

Skrót meczu:

plk.pl