Zbigniew Boniek obchodzi urodziny

3 marca to ważna data dla polskiego futbolu. Tego dnia w 1956 roku urodził się Zbigniew Boniek - jeden z naszych najlepszych piłkarzy w historii oraz czołowy piłkarz świata lat '70 i '80. Był również trenerem oraz prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Od 2021 roku jest wiceprezydentem UEFA.

Oprócz wspomnianych powyżej tytułów i wyróżnień, należy przede wszystkim stwierdzić, że nazwisko "Boniek" od wielu dekad jest synonimem naszego kraju w oczach wielu obcokrajowców. Ci na hasło "Polska" często wspominają św. Jana Pawła II, prezydenta Lecha Wałęsę i właśnie Bońka. Oczywiście do tego grona ze sportowców należałoby dodać Adama Małysza czy Roberta Lewandowskiego.

Zanim światu ukazał się Lewandowski, to właśnie Boniek był uważany za tego, który ze wszystkich polskich piłkarzy zrobił największą karierę. Do dzisiaj trwają gorliwe dyskusje wśród kibiców, ekspertów i dziennikarzy, kto jest najwybitniejszym futbolistą w historii naszego kraju. Wybór jest nad wyraz trudny. Jedni będą wymieniać Włodzimierza Lubańskiego, Grzegorza Latę czy Kazimierza Deynę. Inni postawią na Lewandowskiego, a i Boniek ma swoich zwolenników. Ciężko ustalić kryteria, wedle których można byłoby pokusić się o taki typ. Jedno jest jednak pewne - przed Lewandowskim, ten któremu z naszego rodzimego piłkarskiego "piekiełka" udało się zajść najdalej był Boniek.

Urodzony w Bydgoszczy piłkarz zaczął swoją przygodę z piłką w lokalnym Zawiszy. W 1975 roku trafił do Widzewa Łódź i wówczas rozpoczęła się jego wielka kariera. W centralnej Polsce grał do 1982 roku, zdobywając dwa mistrzostwa i trzy wicemistrzostwa kraju. W tym samym roku sięgnął z reprezentacją po trzecie miejsce na mistrzostwach świata, będąc bohaterem pamiętnego meczu z Belgią na Camp Nou. Ustrzelił wówczas hat-tricka.

W plebiscycie "Złotej Piłki" zajął trzecie miejsce - za Paolo Rossim i Alainem Giressem. Został też wybrany najlepszym sportowcem Polski w Plebiscycie Przeglądu Sportowego.

Niedługo później trafił do wielkiego Juventusu i tym samym rozpoczęła się znakomita międzynarodowa kariera Bońka, której mogli mu pozazdrościć inni znani piłkarze z naszego kraju. "Stara Dama" z Michelem Platinim, Paolo Rossim i Bońkiem na pokładzie była wówczas wielkim hegemonem nie tylko w Italii, ale i w całej Europie. Polak wygrał z nią praktycznie wszystko, co było możliwe do wygrania - Serie A, Coppa Italia, Puchar Zdobywców Pucharów, Superpuchar Europy i nade wszystko Puchar Europy. Boniek brylował w ważnych meczach, zwłaszcza przy sztucznym oświetleniu, stąd nadano mu przydomek "Bello di Notte", czyli piękność nocy.

W 1985 roku zamienił Turyn na Rzym i grę dla AS Roma. W jej barwach zdobył Puchar Włoch. Bońkowi stolica Italii tak przypadła do gustu, że osiadł w niej na stałe i mieszka w niej do dziś.

Boniek osiągnął spektakularny sukces jako piłkarz, aczkolwiek nie poszło mu w roli trenera. Trenował kilka ekip w Italii, ale bez powodzenia. W 2002 roku był przez chwilę selekcjonerem reprezentacji Polski. Naszą kadrę poprowadził w pięciu meczach - dwóch wygranych, dwóch przegranych i jednym zremisowanym.

W 2012 roku Boniek wygrał wybory na prezesa PZPN, a sukces ten powtórzył cztery lata później. Za jego kadencji Polska dotarła do ćwierćfinału mistrzostw Europy i zajęła najwyższe w historii rankingu FIFA - piąte miejsce. W 2021 roku został wybrany jednym z czterech wiceprezydentów UEFA.

69-latek rozegrał dla naszej reprezentacji 80 meczów, strzelając 24 gole. Wystąpił na trzech mundialach. Prywatnie jest fanem tenisa oraz żużla, a konkretnie Polonii Bydgoszcz. W kuluarach mówi się, że będzie ponownie ubiegał się o stanowisko prezesa PZPN.

