Pozycja Szczęsnego zagrożona? Barcelona rozważa ściągnięcie nowego bramkarza

Lucas Chavelier, Bart Verbruggen i Joan Garcia - któryś z tych bramkarzy może w niedalekiej przyszłości trafić do składu "Dumy Katalonii". Joan Laporta, prezes FC Barcelona poszukuje młodszych rozwiązań na tej pozycji, która jest raczej obsadzona przez "doświadczonych" już zawodników, mowa o Marcu-Andre ter Stegenie oraz Wojciechu Szczęsnym. Choć w składzie Katalończyków znajduje się również Inaki Penia, to mało kto widzi w nim potencjalną "jedynkę". Kto zatem zasili już wkrótce kadrę Hansiego Flicka?

ZOBACZ TAKŻE: Neymar wróci do Barcelony? Klub stawia warunek

Bart Verbruggen to aktualny golkiper ekipy Brighton, rywalizującej na co dzień w Premier League. W szczególności można wyróżnić jego niezwykłą grę nogami, a w dalszej kolejności sposób poruszania się między słupkami. Wydaje się, że byłby to idealny kandydat do zastąpienia Szczęsnego lub ter Stegena. Koszt: 30 milionów euro.

Lucas Chavelier był już w przeszłości łączony z przenosinami do Katalończyków. Obecnie jest on podstawowym bramkarzem francuskiego Lille, z którym związany jest do 2027 roku. Barcelona musiałaby się liczyć również ze sporym wydatkiem, który wynosi także 30 milionów euro, czyli tyle samo, co w przypadku wspomnianego Holendra.

Włodarze "Dumy Katalonii" rozważają także transfer Joana Garcii, który gra na co dzień dla lokalnego rywala - Espanyolu, choć i w jego przypadku cena za jego transfer będzie równie astronomiczna, bo w grę wchodzi także ta sama kwota, co w przypadku Francuza i Holendra.