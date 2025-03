Neymar wróci do Barcelony? Klub stawia warunek

Według Joaquima Piery z dziennika "Sport" Barcelona, która latem będzie poszukiwała nowego napastnika, monitoruje występy Neymara. Katalończycy mieli nawet postawić wstępny warunek, który piłkarz musiałby spełnić, aby klub w ogóle zaczął rozważać podpisanie z nim kontraktu. Jest nim strzelenie 15 bramek dla Santosu. Dziennikarz podkreśla, że "Barca" chce, aby 33-latek udowodnił, że jest w stanie wrócić do swojej najlepszej formy sprzed kontuzji, a potem ją utrzymać.

ZOBACZ TAKŻE: "Historia Realu w Lidze Mistrzów jest niezwykła, ale...". Trener Atletico rzuca wyzwanie

Inny dziennikarz "Sportu", David Bernabeu donosi z kolei, że Hansi Flick nie jest przekonany do transferu Brazylijczyka. Według niego wiek piłkarza i jego stan fizyczny budzą wątpliwości co do jego przydatności w zespole, który opiera się na młodości. Uwagę Bernabeu zwrócił także brak oficjalnej propozycji sprowadzenia Neymara, co tłumaczy brakiem zgodności dyrekcji sportowej w tej sprawie.

W grę wchodzi również aspekt finansowy. Niepewna swojej sytuacji Barcelona może postawić na wzmocnienie zespołu bardziej przyszłościowymi, młodszymi zawodnikami.

Obecna forma Neymara może napawać optymizmem. W styczniu piłkarz zamienił ligę saudyjską na brazylijską, przenosząc się z Al-Hilal do Santosu. Od tego czasu rozegrał siedem kolejnych spotkań w mniej niż miesiąc. To wynik, którego nigdy nie osiągnął w poprzednim klubie. Do tego w dziewięciu dotychczasowych meczach strzelił trzy gole i zanotował trzy asysty. Czeka go także powołanie do reprezentacji na zbliżające się mecze eliminacji mistrzostw świata z Kolumbią i Argentyną.