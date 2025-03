KSW 104 odbędzie się w Gorzowie. Kibice podczas tego wydarzenia w walce wieczoru zobaczą Piotra Kuberskiego i Tomasz Romanowski. Stawką tego pojedynku będzie tymczasowy pas mistrzowski w kategorii do 84 kilogramów.

W ostatniej chwili odwołana została walka Romana Szymańskiego i Macieja Kazieczki. Szymański, po przeprowadzeniu badań przez ekipę medyczną KSW, nie został dopuszczony do pojedynku.

Wyniki gali KSW 104:

83.9 kg: Piotr Kuberski (15-1) vs. Tomasz Romanowski (18-10) – o tymczasowy pas mistrzowski

77.1 kg: Tymoteusz Łopaczyk (12-3) vs. Oskar Szczepaniak (7-1)

52.2 kg: Ewelina Woźniak (8-3) vs. Sofiia Bagishvili (11-7)

93 kg: Maciej Różański (15-5) vs. Bartosz Leśko (14-5-2)

93 kg: Krzysztof Głowacki (1-1) vs. Jordan Nandor (1-0)

93 kg: Sergiusz Zając (7-1) vs. Michał Dreczkowski (5-0)

70.3 kg: Bartłomiej Kopera (13-8) vs. Szymon Karolczyk (6-3)

83.9 kg: Damian Mieczkowski (3-1) vs. Bartosz Kurek (3-0)

120.2 kg: Marek Samociuk (6-4) vs. Filip Stawowy (10-5)

BS, Polsat Sport