Polska zagra w gdańskiej Ergo Arenie z Portugalią w 3. kolejce eliminacji ME piłkarzy ręcznych. Portugalczycy to liderzy grupy 8, w której nasza kadra jak na razie zajmuje 2. lokatę. Gdzie obejrzeć mecz Polska – Portugalia? Transmisja TV i stream online w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go w czwartek 13 marca.

Po dwóch kolejkach eliminacji ME 2026, Polacy zajmują 2. Miejsce w grupie. Na starcie kwalifikacji polscy szczypiorniści niespodziewanie zremisowali u siebie z Izraelem, ale 3 dni później powetowali sobie wpadkę triumfując jedną bramką nad Rumunami. Dzięki temu są w tabeli tuż za plecami prowadzących z kompletem punktów Portugalczyków.

W listopadowych meczach naszą kadrę prowadził jeszcze Marcin Lijewski. Po nieudanych mistrzostwach świata, w których Polska nie wyszła z grupy i rywalizowała o Puchar Prezydenta, Lijewski pożegnał się jednak z posadą. W marcowych meczach z Portugalczykami reprezentacją będzie kierował dotychczasowy asystent „Lijka” – Michał Skórski.



Jak zwolnienie Lijewskiego skomentował Artur Siódmiak? - To była bardzo trudna decyzja, jeśli chodzi o Sławka Szmala. Musiał ją podjąć w stosunku do dobrego kolegi. To jest kwestia dobra piłki ręcznej. Mam nadal trochę odmienne zdanie, ale też rozumiem te argumenty – mówi ekspert Polsatu Sport.

Skórski nie przeprowadził rewolucji w kadrze i na marcowy dwumecz z Portugalią powołał większość zawodników, którzy rywalizowali w styczniu w mistrzostwach świata. W reprezentacji nie ma jednak Kamila Syprzaka, który popadł w konflikt z Lijewskim, jeszcze w trakcie handballowego mundialu.

Polacy będą mieli w najbliższych dniach twardy orzech do zgryzienia. Portugalczycy to w końcu czwarta drużyna ostatniego turnieju mistrzowskiego. W drodze do półfinału ograli m. in. faworyzowanych Niemców. Dopiero w 1/2 finału zatrzymali się na Danii, a w meczu o trzecie miejsce minimalnie ulegli Francji.

Podopieczni Michała Skórskiego najpierw podejmą Portugalczyków 13 marca w Gdańsku. Drugi mecz zaplanowano na 16 marca w Odivelas.

Polska - Portugalia. Gdzie obejrzeć mecz? O której godzinie?



Mecz Polska - Portugalia będzie można obejrzeć w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go w czwartek 13 marca. Początek spotkania o godzinie 18:00. Wcześniej zapraszamy na nasze studio, które rozpocznie się o 17:00.

psl, Polsat Sport