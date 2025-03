Znamy terminarz meczów polskich siatkarek na mistrzostwach świata

Mistrzostwa świata siatkarek zostaną rozegrane w dniach 22 sierpnia – 7 września 2025 roku. Rozgrywki grupowe odbędą się w czterech miastach: Bangkoku, Nakhon Ratchasimie, Phuket oraz Chiang Mai. Bangkok będzie również gospodarzem fazy finałowej tego turnieju.

Po zakończeniu fazy grupowej, dwie najlepsze drużyny z każdej z ośmiu grup awansują do fazy pucharowej, która odbędzie się w dniach 29 sierpnia - 1 września. Ćwierćfinały zostaną rozegrane 3 i 4 września, a półfinały 6 września. Turniej zakończy się 7 września.

Polki swoje mecze fazy grupowej rozgrywać będą w mieście Phuket. Razem z nimi w grupie G znalazły się Wietnamki, Koreanki oraz Kenijki. Wszystkie grupy mistrzostw świata siatkarek 2025 do zobaczenia TUTAJ.

2025 rok jest dla siatkarskich mistrzostw świata przełomowy. Według nowych regulacji, impreza ma się odbywać w cyklu dwuletnim (wcześniej grano co cztery lata). Co więcej, w czempionacie wezmą udział 32 zespoły, a nie 24, tak jak to było dotychczas. Powstanie osiem grup po cztery drużyny w każdej. Z nich zostaną wyłonione po dwie najlepsze reprezentacje, które zagrają w 1/8 finału.

Poprzednie mistrzostwa świata zorganizowały w 2022 roku Holandia i Polska. Biało-Czerwone dobrze zaprezentowały się w tym turnieju. W fazie grupowej wygrały trzy spotkania: z Chorwacją, Tajlandią i Koreą Południową. Uległy Dominikankom i Turczynkom. W ćwierćfinale trafiły jednak na potęgę. Polki odpadły w walce o półfinał po porażce 2:3 (14:16 w tie-breaku) z Serbkami, które później w świetnym stylu sięgnęły po triumf w całym turnieju.

Terminarz meczów reprezentacji Polski siatkarek podczas mistrzostw świata w 2025 roku

23.08.2025, godz. 15:30: Polska - Wietnam

25.08.2025, godz. 15:30: Polska - Kenia

27.08.2025, godz. 15:30: Polska - Niemcy