Badosa nie zagra w prestiżowym turnieju. Nie miała wyboru

Sytuacja zdrowotna hiszpańskiej tenisistki nie uległa znaczącej poprawie, w związku z czym czołowa zawodniczka rankingu WTA podjęła decyzję o rezygnacji z występu w Billie Jean King Cup. Przypomnijmy, że 27-latka wycofała się tuż przed rozpoczęciem Indian Wells, informując kibiców, że nadal zmaga się z urazem pleców uniemożliwiającym jej rywalizację.

Mimo braku swojej najlepszej zawodniczki w składzie na nadchodzące zawody, była tenisistka, a obecnie kapitan reprezentacji Hiszpanii, Carla Suarez, podkreśla, że mocno wierzy w pozostałe zawodniczki, które ma do dyspozycji.

- Zamierzam dać dziewczynom maksymalne szanse. Wiele z nich może pokazać lepszą wersję tego, co widzieliśmy. Mają duży potencjał. Muszą mieć ten entuzjazm, by reprezentować Hiszpanię. Musimy pomóc im we wszystkim - mówiła Hiszpanka.

W kadrze reprezentacji Hiszpanii na mecze z Czechami i Brazylią znajdują się: Jessica Bouzas, Sara Sorribes, Cristina Bucsa, Nuria Parrizas i Yvonne Cavalle. Zwycięzcy rywalizacji awansują do finałów Billie Jean King Cup, które odbędą się w listopadzie tego roku w chińskim Shenzhen.