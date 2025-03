15 punktów Sochana nie wystarczyło. Porażka Spurs w Los Angeles

Sochan, który wchodził do gry z ławki rezerwowych, spędził na parkiecie 26 minut i był trzecim strzelcem "Ostróg". Jego dorobek uzupełniły trzy zbiórki i asysta.

Najwięcej punktów dla Spurs uzyskali Stephon Castle - 23 i Devin Vassell - 17, a dla Lakers, którzy wystąpili bez kontuzjowanego LeBrona Jamesa, Austin Reaves - 30 i Słoweniec Luka Doncic - 21.

W tabeli drużynę z San Antonio wyprzedzili koszykarze Portland Trail Blazers, którzy wygrali we własnej hali z Washington Wizards 112:97.

Na 15 meczów przed zakończeniem fazy zasadniczej ligi NBA Spurs wciąż zachowują szanse na awans do rozgrywek play in Konferencji Zachodniej, w których wystąpią zespoły z miejsc 7-10. Do zajmujących 10. lokatę Dallas Mavericks (33-36) Sochan i jego koledzy tracą niewiele.

Dotychczas bezpośredni awans do play off wywalczyli na Zachodzie tylko Oklahoma City Thunder (56-12), natomiast na Wschodzie - Cleveland Cavaliers (56-11) oraz broniący tytułu Boston Celtics (49-19). Wszystkie trzy drużyny w poniedziałek pauzowały.

Na Zachodzie pierwsi w kolejce do awansu są Houston Rockets i Denver Nuggets, z identycznym bilansem 44-25. "Rakiety" pokonały na własnym parkiecie Philadelphia 76ers 144:137, a "Samorodki" zakończyły serię siedmiu zwycięstw Golden State Warriors, wygrywając w San Francisco 114:105. Czwarte miejsce zajmują Lakers (42-25).

