Reprezentacja Polski w boksie w piątek udała się do Brazylii na pierwsze zawody Pucharu Świata. Impreza, zorganizowana pod egidą nowej organizacji World Boxing uznanej przez MKOl, pomoże w utworzeniu rankingu przed mistrzostwami świata i igrzyskami olimpijskimi.

Zawody w Foz do Iguacu zlokalizowanym na styku trzech granic: Brazylii, Paragwaju i Argentyny odbędą się w dniach 28 marca - 4 kwietnia. Biało-Czerwoni wystąpią w 15-osobowym składzie, w tym z wicemistrzynią olimpijską Julią Szeremetą.

„Miała z nami jechać jeszcze Agata Kaczmarska (+80 kg), ale w finałowej walce turnieju w Debreczynie złamała palec. W tej wadze nie mamy tak dobrej zawodniczki i nie było sensu robić zastępstwa” – powiedział PAP trener kobiecej kadry Tomasz Dylak.

Szkoleniowiec zaznaczył, że po przylocie do Brazylii będzie jeszcze czas na krótkie sparingi z ekipami, które wystąpią w turnieju. Na pewno w tym gronie będą zawodniczki drużyn Argentyny, Iranu, Włoch i USA.

Dylak przyznał, że turniej na Węgrzech pokazał, że przygotowania idą w dobrym kierunku. W Debreczynie Polska okazała się najlepszą federacją. Biało-czerwone wygrały pięć kategorii. "Turniej w Brazylii będzie dużo mocniejszy. Dojdzie do tego zmiana czasu i klimat. Boję się trochę o Julkę (Szeremetę) bo wiem, że ona nie za bardzo lubi taki ciepły klimat. Jak była w Tajlandii, to wtedy niezbyt dobrze się czuła" - dodał Dylak.

Inną formę przygotowań miała męska część kadry. Podopieczni Grzegorza Proksy wystąpili w gali Suzuki Boxing Night, w której w Mielcu pokonali 12:8 reprezentantów Niemiec. Później większość z nich walczyła w inauguracyjnej kolejce reaktywowanej po 21 latach polskiej lidze. A ostatnie szlify formy kadrowicze zdobywali na treningach w Spale.

"Z powodu kontuzji do Ameryki Południowej nie poleci Adam Tutak w wadze 90 kg. Niekwestionowanym liderem zespołu jest Damian Durkacz (70 kg). Coraz lepiej prezentuje się Bartłomiej Rośkowicz (65 kg). Walczymy. Dla mnie to będzie sprawdzian chłopaków i mocno wejście w sezon. Powoli nawiązujemy rywalizację z najlepszymi i chciałbym to utrzymać" - podsumował Proksa.

Skład reprezentacji Polski:

- kobiety

51 kg Natalia Kuczewska, 54 kg Wiktoria Rogalińska, 57 kg Julia Szeremeta, 60 kg Aneta Rygielska, 65 kg Kinga Krówka, 70 kg Barbara Marcinkowska, 75 kg Oliwia Toborek

- mężczyźni

50 kg Jakub Słomiński, 55 kg Nikolas Pawlik, 60 kg Paweł Brach, 65 kg Bartłomiej Rośkowicz, 70 kg Damian Durkacz, 75 kg Michał Jarliński, 80 kg Nikodem Kozak, 85 kg Jakub Straszewski.

PAP