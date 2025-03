Co za mecz Sochana! Polak najskuteczniejszym zawodnikiem w zespole

Sochan, który w drugim kolejnym meczu wchodził do gry z ławki rezerwowych, spędził na boisku łącznie 35 minut. W tym czasie trafił 11 z 17 rzutów za dwa punkty i jeden z dwóch wolnych. Był bliski uzyskania tzw. double-double, gdyż miał też dziewięć zbiórek (pięć w obronie, cztery w ataku), dwie asysty i jedną stratę. Gdy przebywał na parkiecie drużyna wygrała ten fragment różnicą 12 punktów.

W piątkowym meczu w hali Frost Bank Center w San Antonio w obecności 17 803 widzów w ataku gospodarzy wyróżnili się także Devin Vassell - 20 pkt, Chris Paul i rezerwowy Keldon Johnson - po 18 pkt oraz Stephon Castle - 17 i najwięcej w sezonie 14 asyst.

W zdziesiątkowanej drużynie gości, która nadal musiała sobie radzić bez Kameruńczyka Joela Embiida, Tyrese'a Maxeya, Paula George'a, Jareda McCaina i Kelly'ego Oubre juniora, wyróżnili się Quentin Grimes - 25 pkt i 10 as., Justin Edwards - 25 i Francuz Guerschon Yabusele - 23.

Spurs wygrali pierwszą połowę 64:52, a w trzeciej kwarcie prowadzili już różnicą 16 punktów, gdy przyszedł kryzysowy moment w meczu. W siedem minut rywale odrobili całą stratę, wygrywając kwartę 43:27 i po trzech odsłonach prowadzili 95:91.

O wyniku decydowała czwarta kwarta. Na ponowne prowadzenie (119:117) koszykarze "Ostróg" wyszli po wsadzie Sochana na 3.14 min przed ostatnią syreną i już nie pozwolili odebrać sobie zwycięstwa.

W ten sposób wygrali drugie spotkanie z rzędu po raz pierwszy od przełomu roku, gdy 31 grudnia pokonali Los Angeles Clippers, a 3 stycznia Denver Nuggets. Było to ich piąte zwycięstwo w ostatnich 10 meczach, a dla Sochana szósty kolejny mecz z dwucyfrową zdobyczą punktową.

Z bilansem 30 wygranych i 39 porażek Spurs zajmują 13. lokatę w tabeli Konferencji Zachodniej. Sixers mają jeszcze gorszy dorobek (23-47) i także plasują się na 13. miejscu na Wschodzie.

Trwają czarne dni Cleveland Cavaliers. Najlepszy do niedawna zespół w całej lidze w piątek doznał czwartej porażki z rzędu, tym razem z Phoenix Suns 112:123 na wyjeździe. Do rekordowej serii niepowodzeń zespołu ze stanu Ohio najbardziej przyczynił się Kevin Durant, zdobywca 42 punktów dla gospodarzy, najwięcej we wszystkich piątkowych spotkaniach. "Kawalerzyści" pozostają liderami na Wchodzie (56-14), przed broniącymi tytułu Boston Celtics (51-19), którzy wygrali w Salt Lake City z Utah Jazz 121:99.

Na czele Konferencji Zachodniej, po rozgromieniu u siebie Charlotte Hornets 141:106, jest ekipa Oklahoma City Thunder (58-12). Wyprzedza Houston Rockets (46-25), którzy pokonali na Florydzie Miami Heat 102:98 i szczycą się serią dziewięciu kolejnych wygranych, obecnie najdłuższą w lidze. Pokonani przegrali natomiast dziesiąte spotkanie z rzędu i także nie mają pod tym względem równych sobie w lidze.

