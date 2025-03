Od debiutu po mistrzostwo. Tak Błachowicz podbił UFC i wciąż nie powiedział ostatniego słowa

Jan Błachowicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim MMA. Jako drugi reprezentant kraju sięgnął po mistrzowski pas organizacji UFC, a jego droga do sukcesu była długa i pełna wyzwań. Choć ma już 42 lata, wciąż utrzymuje się w ścisłej czołówce kategorii półciężkiej i nie zamierza kończyć kariery.

To on budował historię KSW



Błachowicz należy do grona zawodników, którzy współtworzyli historię organizacji KSW. Występował pod jej szyldem w latach 2007-2014. Od 2011 roku dzierżył pas mistrza wagi półciężkiej. Dobra passa w Polsce otworzyła mu drzwi do największej organizacji MMA na świecie – UFC.

Ponad 10 lat od debiutu w UFC



Od debiutu Błachowicza w UFC minęła już dekada. Pierwszą walkę stoczył 4 października 2014 roku na gali UFC Fight Night 53 w Sztokholmie, gdzie w pierwszej rundzie pokonał Ilira Latifiego przez TKO. Kolejne dwa pojedynki zakończyły się porażkami, co postawiło jego przyszłość w UFC pod znakiem zapytania. Łącznie przegrał 4 z 6 pierwszych walk, ale nie załamał się i z czasem dołączył do światowej czołówki wagi półciężkiej.

Pierwszy polski mistrz organizacji UFC



27 września 2020 roku Błachowicz przeszedł do historii. Na gali UFC 253 w Abu Zabi sięgnął po mistrzowski pas w wadze półciężkiej. W drugiej rundzie przez TKO pokonał Dominicka Reyesa. Został drugim, po Joannie Jędrzejczyk, reprezentantem Polski z tytułem mistrza UFC. Pas obronił 7 marca 2021 roku na gali UFC 259 w Las Vegas, pokonując decyzją sędziów Israela Adesanyę. Tytuł stracił w październiku tego samego roku, przegrywając przez poddanie w drugiej rundzie z Gloverem Teixeirą na gali UFC 267.

Wciąż jest w czołówce rankingu



Po utracie mistrzostwa Jan Błachowicz nadal pozostaje w czołówce wagi półciężkiej UFC. Choć ma już 42 lata, wciąż liczy się w walce o najwyższe cele. Obecnie zajmuje trzecie miejsce w rankingu. Kolejne zwycięstwo może przybliżyć go do walki o pas, która byłaby symbolicznym zwieńczeniem jego kariery. Przed nim jednak trudne wyzwanie – zmierzy się z szóstym w rankingu Carlosem Ulbergiem. Ostatni raz walczył w lipcu 2023 roku, przegrywając na pełnym dystansie z Alexem Pereirą. Teraz wraca do klatki po niemal dwóch latach przerwy.

Ta walka może zadecydować o przyszłości Błachowicza



Najbliższy pojedynek Jana Błachowicza odbędzie się 22 marca podczas gali UFC Fight Night 255 w Londynie. W co-main evencie zmierzy się z Nowozelandczykiem Carlosem Ulbergiem. Stawka jest ogromna – wynik walki może zdecydować o dalszych losach Błachowicza w UFC.

Dla polskich kibiców to starcie będzie jednym z najważniejszych wiosennych wydarzeń w świecie MMA.

