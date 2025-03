Świetna druga połowa! Górnik Zamek Książ pokonał PGE Spójnię

Górnik Zamek Książ Wałbrzych zagrał rewelacyjnie w drugiej połowie i dzięki temu pokonał we własnej hali PGE Spójnię Stargard 89:68 w ramach 22. kolejki ORLEN Basket Ligi.

Początek spotkania co prawda był wyrównany, ale dość szybko to goście zaczęli przejmować inicjatywę. Szybko trafiał debiutujący Elijah McCadden, a po późniejszej akcji Malika Johnsona różnica wzrosła do ośmiu punktów. Maksymalnie wynosiła ona nawet 11 punktów po kolejnym zagraniu rozgrywającego z USA. Straty lekko zmniejszył jeszcze Ike Smith, ale po 10 minutach było 15:23.

Drugą kwartę wałbrzyszanie rozpoczęli od serii 10:0 i po akcji Joshua Pattona wychodzili na prowadzenie! Jayden Martinez i Wes Gordon po chwili znowu zmieniali sytuację. Mecz ponownie był więc zacięty i toczył się w rytmie "kosz za kosz". Trójki trafiał Grzegorz Kulka, ale ostatecznie do remisu 43:43 po pierwszej połowie doprowadził Johnson.

Trzecią kwartę zespół trenera Andrzeja Adamka rozpoczął od serii 11:0 - głównie dzięki rzutom Toddricka Gotchera i Dariusza Wyki. Teraz stargardzianom bardzo ciężko było nawiązać rywalizację - nie mogli przedostać się przez nieźle ustawioną defensywę rywali. Po kolejnym zagraniu Ike'a Smitha po 30 minutach było 65:53.

W kolejnej części meczu dzięki trafieniom Joshua Pattona i Macieja Bojanowskiego różnica wynosiła już 20 punktów! Drużyna prowadzona przez trenera Macieja Raczyńskiego już do samego końca nie była w stanie realnie niwelować strat. Ostatecznie Górnik Zamek Książ zwyciężył 89:68.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Ike Smith z 19 punktami, 9 zbiórkami i 7 asystami. Malik Johnson zdobył dla gości 19 punktów i 7 asyst.

ORLEN Basket Liga - 22. kolejka

Górnik Zamek Książ Wałbrzych – PGE Spójnia Stargard 89:68 (15:23, 28:20, 22:10, 24:15)

Górnik Zamek Książ: Ikeon Smith 19, Joshua Patton 14, Toddrick Gotcher 13, Alterique Gilbert 12, Grzegorz Kulka 11, Maciej Bojanowski 9, Janis Berzins 6, Dariusz Wyka 5, Aleksander Wiśniewski 0, Piotr Niedźwiedzki 0, Krzysztof Jakóbczyk 0;

PGE Spójnia: Malik Johnson 19, Elijah Mccadden 16, Wesley Gordon 12, Dawid Słupiński 7, Jayden Martinez 6, Kacper Borowski 3, Sebastian Kowalczyk 3, Aleksandar Langovic 1, Paweł Kikowski 1, Yehonatan Yam 0.

