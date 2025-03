Spurs z kolejnym zwycięstwem. Skromny dorobek punktowy Sochana

Sochan, który w trzecim kolejnym meczu wszedł do gry z ławki rezerwowych, spędził na boisku 20 minut. W tym czasie trafił trzy z ośmiu rzutów z gry, w tym jedną "trójkę" na trzy próby, oraz oba wolne. Miał też pięć zbiórek, dwie asysty, dwa przechwyty, jeden blok i dwie straty. Gdy przebywał na parkiecie, drużyna wygrała ten fragment różnicą 21 punktów.

W ekipie gości najskuteczniejszy był Devin Vassell - 25 pkt, który trafiał z gry z blisko 80-proc. skutecznością, a 20 dodał rezerwowy Julian Champagnie.

Wśród gospodarzy, którzy doznali czwartej kolejnej porażki, wyróżnił Scottie Barnes, który odnotował 22 punkty oraz po sześć zbiórek i asyst.

Spurs, którzy w pewnym momencie prowadzili już różnicą 38 pkt, wygrali trzecie spotkanie z rzędu i piąte z ostatnich siedmiu. Z bilansem 31 wygranych i 39 porażek wciąż zajmują 13. lokatę w tabeli Konferencji Zachodniej.

Natomiast zespół z Kanady, z bilansem 24-47, jest 11. na Wschodzie, ale ma mniejsze szanse na występ w play off niż Teksańczycy, bo dzieli go większy dystans do 10. pozycji, ostatniej premiowanej prawem gry w barażach o play off.

Szóste zwycięstwo z rzędu, a 59. w rozgrywkach odnieśli koszykarze Oklahoma City Thunder, pokonując na wyjeździe Los Angeles Clippers 103:101. Wobec słabszej ostatnio postawy najlepszych na Wschodzie Cleveland Cavaliers, "Grzmoty", które doznały w sezonie tylko 12 porażek, umocniły się na prowadzeniu w lidze. Pierwsze miejsce na Zachodzie przed play off zagwarantowały sobie już wcześniej.

Sukces gości w Intuit Dome w Inglewood przypieczętował dwoma celnymi rzutami wolnymi trzy sekundy przed końcową syreną Shai Gilgeous-Alexander. Najlepszy strzelec ligi (śr. 32,9) uzyskał w sumie 26 pkt. Jeden mniej zdobył lider miejscowych Kawhi Leonard.

Clippers (40-31) zajmują ósmą lokatę w Konferencji Zachodniej.

PAP