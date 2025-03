Zaczniemy od rywalizacji w stolicy. Dziki zagrają z WKS Śląskiem Wrocław. Oba zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli - Dziki są ósme, a Śląsk dziewiąty. Zarówno jedni, jak i drudzy przystąpią do piątkowego starcia po ligowych zwycięstwach. W zeszły weekend warszawianie po dogrywce pokonali Suzuki Arkę Gdynia, z kolei wrocławianie byli górą w potyczce z Orlen Zastalem Zielona Góra.

W sobotę przeniesiemy się do Włocławka. Tam Anwil zagra z Legią. Gospodarze to aktualny lider Orlen Basket Ligi i jeden z głównych faworytów do mistrzowskiego tytułu. "Legioniści" zaś plasują się na piątej lokacie i do Anwilu tracą pięć punktów. Sobotnie starcie będzie dla nich szansą na zbliżenie się do fotela lidera.

Natomiast w niedzielę udamy się do Stargardu, w którym PGE Spójnia zmierzy się z Tauron GTK Gliwice. W tym przypadku będziemy mieli do czynienia z meczem dwóch drużyn z dolnych rejonów tabeli. Gospodarze zajmują 13., a goście 14. pozycję w lidze. Do tego obu ekipom bardzo zależy na przełamaniu. Zarówno jedni, jak i drudzy przegrali dwa ostatnie ligowe spotkania.

Orlen Basket Liga: Gdzie obejrzeć mecze 23. kolejki? Transmisja TV i stream online

28 marca (piątek), 17:20: Dziki Warszawa - WKS Śląsk Wrocław - Polsat Sport 2, Polsat Box Go

29 marca (sobota), 17:20: Anwil Włocławek - Legia Warszawa - Polsat Sport 2, Polsat Box Go

30 marca (niedziela), 17:20: PGE Spójnia Stargard - Tauron GTK Gliwice - Polsat Sport 2, Polsat Box Go