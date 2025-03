TAURON GTK Gliwice górą w wyrównanym spotkaniu w Stargardzie

Debiutujący Michael Oguine był aktywny od samego początku - m. in. dzięki jego akcjom było już 2:10. Gospodarze odpowiedzieli na to serią 14:0 - świetny w tym fragmencie był Elijah McCadden, a swoje akcje dokładał Kacper Borowski. Malik Toppin starał się to jeszcze zmienić, ale ostatecznie po rzutach wolnych Aleksandara Langovicia po 10 minutach było 24:19.

Mario Ihring swoimi rzutami z dystansu starał się nawiązać rywalizację w drugiej kwarcie. Jayden Martinez i McCadden ciągle utrzymywali jednak PGE Spójnię na prowadzeniu. Dopiero po późniejszych trójkach Laksy i Oguine'a Tauron GTK doprowadziło do wyrównania. Ten ostatni sprawił, że pierwsza połowa zakończyła się sukcesem gości - 40:42.

Po przerwie zespół trenera Borisa Balibrei starał się utrzymywać na prowadzeniu, w czym pomagali Martins Laksa i Kuba Piśla. Gospodarze ciągle byli jednak bardzo blisko - Malik Johnson oraz Jayden Martinez robili wszystko, żeby było to możliwe. Do remisu po chwili doprowadził Sebastian Kowalczyk. Dzięki Michałowi Jodłowskiemu po 30 minutach było 63:64.

Kolejna część meczu była ponownie bardzo wyrównana - dzięki Mario Ihringowi gliwiczanie potrafili ciągle mieć jednak małą przewagę. Na około trzy minuty przed końcem po akcji Łukasza Frąckiewicza byli lepsi o pięć punktów. Emocje były jednak do ostatnich sekund! W końcówce kluczowe rzuty trafiał Ihring, a to dawało zwycięstwo Tauron GTK 87:82!

Najlepszym zawodnikiem gości był Michael Oguine z 21 punktami i 5 zbiórkami. Elijah McCadden zdobył 19 punktów i 3 zbiórki dla gospodarzy.

ORLEN Basket Liga - 23. kolejka

PGE Spójnia Stargard - Tauron GTK Gliwice 82:87 (24:19, 16:23, 23:22, 19:23)

PGE Spójnia: Elijah McCadden 19, Paweł Kikowski 14, Jayden Martinez 12, Malik Johnson 9, Yehonatan Yam 8, Sebastian Kowalczyk 6, Aleksandar Langovic 6, Kacper Borowski 5, Wesley Gordon 3, Dawid Słupiński 0;

TAURON GTK: Michael Oguine 21, Mario Ihring 18, Martins Laksa 12, Łukasz Frąckiewicz 8, Malik Toppin 6, Kuba Piśla 6, Michał Jodłowski 6, Christopher Czerapowicz 6, Kacper Gordon 4, Aleksander Busz 0.

