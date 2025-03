Dramat znanego polskiego skoczka. Informacja z samego rana

Stefan Hula senior specjalizował się w kombinacji norweskiej. Jego największym sukcesem był brązowy medal mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym, który wywalczył w Falun w 1974 roku. Po zakończeniu kariery został trenerem. To właśnie on zaszczepił miłość do sportu swojemu synowi, Stefanowi, który po latach został znanym skoczkiem i reprezentantem Polski.

"Do zobaczenia tato. Dziękuję ci za miłość, wsparcie. Ty zaszczepiłeś we mnie miłość do skoków. Ty pokazałeś mi świat. Będzie mi ciebie cholernie brakować, ale jeszcze się spotkamy. Kocham cię bardzo" - napisał były skoczek w mediach społecznościowych.

38-letni Hula przez wiele sezonów był etatowym reprezentantem Polski w skokach narciarskich i regularnie występował w konkursach Pucharu Świata. Zdecydowanie jego najlepszym sezonem w karierze był ten 2017/2018, kiedy w klasyfikacji generalnej zajął 13. miejsce, a na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata w lotach razem z kadrą sięgnął po brązowy krążek. Ponadto w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej w Pjongczangu zajął piątą pozycję. Karierę zakończył w 2023 roku.

