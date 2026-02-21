Ostatni start w karierze już za nią. Pięciokrotna polska olimpijka poza finałem
Natalia Czerwonka nie awansowała do finału biegu ze startu wspólnego w łyżwiarstwie szybkim w igrzyskach olimpijskich w Mediolanie. Polka w swoim półfinale uplasowała się na ostatniej, 13. pozycji.
Natalia Czerwonka
W pierwszym półfinale triumfowała Japonka Ayano Sato. Czerwonka nie wywalczyła ani jednego punktu.
ZOBACZ TAKŻE: Co ze stanem zdrowia Kamili Sellier? Łyżwiarka zabrała głos
Czerwonka, która wraz z Kamilem Stochem pełniła funkcję chorążej reprezentacji Polski, wystąpiła na igrzyskach już po raz piąty. 37-latka wcześniej wystąpiła w Vancouver (2010), Soczi (2014), Pjongczangu (2018) i Pekinie (2022).Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Natalia Czerwonka: Rodzina jest dla mnie największym wsparciem