Ostatni start w karierze już za nią. Pięciokrotna polska olimpijka poza finałem

W pierwszym półfinale triumfowała Japonka Ayano Sato. Czerwonka nie wywalczyła ani jednego punktu.

Czerwonka, która wraz z Kamilem Stochem pełniła funkcję chorążej reprezentacji Polski, wystąpiła na igrzyskach już po raz piąty. 37-latka wcześniej wystąpiła w Vancouver (2010), Soczi (2014), Pjongczangu (2018) i Pekinie (2022).

KP, PAP