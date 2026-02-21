Niespodzianki nie będzie. Semirunnij odpadł w półfinale

W pierwszym półfinale triumfował Kanadyjczyk Antoine Gellinas-Beaulieu. Do finału, zaplanowanego na godzinę 16:40, zakwalifikowało się ośmiu najszybszych zawodników.

ZOBACZ TAKŻE: Wielka legenda skoków pod wrażeniem Tomasiaka! "Był w mojej drużynie"

Srebrny medalista igrzysk na 10 000 m nie specjalizuje się w tej konkurencji, poprzednio jechał w mass starcie cztery lata temu.

23-latek wystartował w jeszcze jednej kategorii - na 1500 m. Zajął wówczas 10. miejsce.

Oto dziewczyna Władimira Semirunnija. Medalista ZIO może liczyć na wyjątkowe wsparcie (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

KP, PAP