Niespodzianki nie będzie. Semirunnij odpadł w półfinale
Władimir Semirunnij zajął 11. w półfinale biegu masowego podczas trwających igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Reprezentant Polski zakończył tym samym swój udział w rywalizacji.
W pierwszym półfinale triumfował Kanadyjczyk Antoine Gellinas-Beaulieu. Do finału, zaplanowanego na godzinę 16:40, zakwalifikowało się ośmiu najszybszych zawodników.
Srebrny medalista igrzysk na 10 000 m nie specjalizuje się w tej konkurencji, poprzednio jechał w mass starcie cztery lata temu.
23-latek wystartował w jeszcze jednej kategorii - na 1500 m. Zajął wówczas 10. miejsce.
