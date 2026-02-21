Niespodzianki nie będzie. Semirunnij odpadł w półfinale

Zimowe

Władimir Semirunnij zajął 11. w półfinale biegu masowego podczas trwających igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Reprezentant Polski zakończył tym samym swój udział w rywalizacji.

W pierwszym półfinale triumfował Kanadyjczyk Antoine Gellinas-Beaulieu. Do finału, zaplanowanego na godzinę 16:40, zakwalifikowało się ośmiu najszybszych zawodników. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielka legenda skoków pod wrażeniem Tomasiaka! "Był w mojej drużynie"

 

Srebrny medalista igrzysk na 10 000 m nie specjalizuje się w tej konkurencji, poprzednio jechał w mass starcie cztery lata temu.

 

23-latek wystartował w jeszcze jednej kategorii - na 1500 m. Zajął wówczas 10. miejsce. 

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIEZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polacy wprost o udziale w igrzyskach. "To spełnienie marzeń"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 