Polscy Galacticos na autostradzie do finału

Naszpikowana gwiazdami polskiego rugby Pogoń tydzień po tygodniu podejmowała dwóch największych rywali do tytułu mistrza kraju, którego w Siedlcach jeszcze nigdy nie było. W poprzedni weekend zmierzyła się z broniącym złota Orlen Orkanem Sochaczew i wygrała 25:9.

Już wtedy mówiło się, że w Siedlcach zaczyna się prawdziwa moda na rugby. Na mieszczącym 2900 osób obiekcie zasiadło ok. 2000 kibiców. Co najmniej 40% z nich to byli jednak kibice z Sochaczewa, który ma największą, podróżującą za drużyną, grupę fanów w polskim rugby.

Moda na rugby w Siedlcach

Teraz kibiców z Sochaczewa nie było, pojechali oczywiście do Krakowa na mecz Orkana z Juvenią (o nim później), a stadion i tak wyglądał świetnie. Ba lepiej niż tydzień temu. Zajętych było ponad 80, jeśli nie 90% miejsc. W polskim rugby to wielka sprawa, bo liga od lat cierpiała na małą frekwencję. Pełny stadion bywa w sezonie zasadniczym zazwyczaj tylko w Sochaczewie. Komplety na innych obiektach się zdarzały, ale raczej tylko przy okazji finałów – jak w Sopocie, Gdyni, czy Łodzi – gdzie padł niepobity do dziś rekord frekwencji na ligowym meczu rugby w Polsce – na stadionie Widzewa, kilka lat temu mecz z Lechią obejrzało ponad osiem tysięcy kibiców.

- Tej wiosny zaczęło się jednak coś wyraźnie zmieniać – zauważa legendarny trener, a dziś komentator polskiego rugby Andrzej Kopyt, który oba mecze w Siedlcach komentował dla kanału Ekstraligi na YouTube. – Widać to i na trybunach i w Internecie. Oba wiosenne hity kolejki i ten sprzed tygodnia Pogoń – Orkan, jak i ten ostatni Pogoń – Ogniwo miały rekordową oglądalność i na trybunach i także w Internecie.

- Zauważalnie więcej kibiców było wcześniej w Sopocie, Gdyni, czy Łodzi. To oczywiście wciąż nie są wielotysięczne tłumy, ale mam wrażenie, że zaczyna się na razie mała, ale jednak moda na rugby – dodaje były trener takich klubów jak AZS AWF Warszawa, Pogoń Siedlce, Orkan Sochaczew czy warszawska Skra.

- Poziom meczów, zwłaszcza tych hitowych też może się podobać. Oba spotkania w Siedlcach to była świetna reklama polskiego rugby – dodaje Kopyt.

Pogoń na autostradzie do finału

W starciu z Ogniwem Pogoń dominowała od pierwszej do ostatniej minuty. Widać, że polscy, rugbowi Galacticos wreszcie się zgrali, że ogromna, licząca ponad 40 zawodników kadra nie jest już kłopotem bogactwa dla trenera, ale staje się prawdziwym atutem. Mimo że Pogoń wyszła na mecz z Ogniwem bez Aleksandra Nowickiego i Bercho Bothy, to zastępujący ich zawodnicy nie obniżyli poziomu nawet o włos.

Znów szalał Vaha Halaifonua. Tongijczyk, który do Polski trafił przez miłość i małżeństwo z Marią, dziś Halaifonuą, zdobył dwa przyłożenia dla Pogoni. Tydzień wcześniej w meczu z Orkanem jedno. Trener reprezentacji Polski Kamil Bobryk może się cieszyć – jeden z liderów jego drużyny jest w wielkiej formie.

Cieszyć mogą się też kibice z Siedlec. Ich zespół wyraźnie pokonał obu rywali z tzw. wielkiej trójki Ekstraligi. W tabeli Pogoń ma już siedem punktów przewagi nad drugim Orkanem i jest na prawdziwej autostradzie, by w czerwcowym finale grać o złoto na własnym stadionie.

Orkan wyszarpał bonusa

Orlen Orkan w niedzielę, w ostatnim meczu 13. kolejki grał z rozpędzoną Juvenią Kraków, która tydzień temu wygrała aż 66:10 w Białymstoku. Początek meczu potwierdził, że krakowianie mogą być w tym sezonie naprawdę groźni. Grali szybciej i agresywniej od mistrzów Polski, których wyraźnie przygniatała presja odniesienia zwycięstwa za pięć punktów. Po porażkach z Ogniwem dwa tygodnie temu i Pogonią w poprzedniej kolejce, obrońcy tytułu, jeśli chcą grać w finale i mieć wszystko w swoich rękach, muszą teraz do końca sezonu wygrywać – najlepiej za pięć punktów, czyli różnicą co najmniej trzech przyłożeń.

Ostatecznie, po nerwowym meczu, w którym goście zobaczyli aż cztery żółte kartki, dwa razy grając w trzynastu przeciwko piętnastu, Orkan wygrał 33:13 i bonusa zdobył, a łącznik sochaczewskiego ataku Dawid Plichta zasłużył na nominację zarówno do drużyny kolejki, jak i tytułu zawodnika kolejki. W poniedziałkowym magazynie Ekstraligi rugby, który od dwóch tygodni można oglądać na YouTube, będzie można się przekonać, czy rzeczywiście te nominacje dostał. Orkan zdobył pięć punktów i utrzymał drugą pozycję w tabeli. Obecnie ma 44 punkty, Pogoń 51.

Z kolei porażka w Siedlcach kosztowała Ogniwo nie tylko znaczne zmniejszenie szans na grę w wielkim finale, ale także utratę bezpiecznej przewagi nad lokalnymi rywalami. Ogniwo wciąż jest trzecie, ale wciąż ma 38 punktów. Już tylko o jeden mniej ma gdyńska Lifestyle Catering Arka Gdynia, która w sobotę pokonała na własnym boisku Budowlanych WizjaMed Łódź 36:14, udowadniając, że zapowiedzi działaczy i zawodników Buldogów o włączeniu się w walkę o medale mają solidne podstawy. Budowlani mieli przebłyski, ale już na początku meczu dostali czerwoną kartkę i niemal przez 80 minut grali w 14.

Teraz w lidze niemal miesiąc przerwy. Do akcji wkracza reprezentacja Polski. Piątego kwietnia Biało-czerwoni grają w Luksemburgu, a 12 kwietnia w Szwecji. Jeśli wygrają oba spotkania zostaną liderem Rugby Europe Trophy po pierwszej części tych rozłożonych na dwa sezony rozgrywek.

29.03.2025 : Ekstraliga - XIII kolejka

Edach Budowlani Lublin v Budmex Rugby Białystok 45:21 (28:13).

Punkty Budowlani: Panashe Dube 10 (2P), Austin Davids 10 (5pd), Gerhard Thirion 5 (P), Onismus Kuziwakwashe Kazembe 5 (P), Mateusz Rudź 5 (P), Michał Węzka 5 (P), Grzegorz Szczepański 5 (P).

Punkty Białystok: Sebastian Juan Montes 11 (pd, 3K), Mateusz Perzyna 5 (P), Patryk Romanowski 5 (P).

Life Style Catering RC Arka Gdynia v KS Budowlani WizjaMed Łódź 36:14 (26:7)

Punkty Arka: Dawid Banaszek 11 (4pd, K), Damian Turzyński 10 (2P), Ignacio Luna Morales 5 (P), Abraham Tamargo 5 (P), Paea Fonoifua 5 (P).

Punkty Budowlani: Adrian Stańczykowski 5 (P), Kacper Drynkowski 5 (P), Michał Dudek 4 (2pd).

Awenta Pogoń Siedlce v Energa Ogniwo Sopot 37:10 (20:10)

Punkty Pogoń: Nkululeko Ndlovu 17 (4pd, 3K), Vaha Halaifonua 10 (2P), Piotr Wiśniewski 5 (P), Daniel Gdula 5 (P).

Punkty Ogniwo: Dwayne Burrows 5 (P), Wojciech Piotrowicz 5 (pd, K).

RzKS Juvenia Kraków v ORLEN Orkan Sochaczew 13:33 (8:12)



Punkty Juvenia: Marcin Siemaszko 5 (P), Arsenii Pastukhov 5 (P), Austin van Heerden 3 (K).

Punkty Orkan: Artur Fursenko 10 (2P), Kacper Wróbel 6 (3pd), Adam Lewandowski 5 (P), Kudakwashe Nyakufaringwa 5 (P), Zaza Navrozashvili 5 (P), Tomasz Gasik 2 (pd).

Materiały prasowe Ekstraliga rugby