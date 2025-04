Ależ news! Legendarny trener wraca do Europy! Będzie pracował z polską gwiazdą

To niewątpliwie jeden z głośniejszych hitów transferowych w żeńskiej siatkówce! Legendarny szkoleniowiec Marcello Abbondanza będzie w nowym sezonie trenerem Fenerbahce, którego zawodniczką jest Magdalena Stysiak. Dla 55-letniego Włocha to powrót do tureckiego giganta po ośmiu latach przerwy.