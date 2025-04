Aleksander Śliwka oficjalnie ogłasza! Polak zmieni klub

Aleksander Śliwka w programie "Siatkarskie Ligi" jasno wyraził się na temat swojej przyszłości. Polak ogłosił, że już w przyszłym sezonie kibice będą mogli go zobaczyć na boisku w barwach innego klubu.

– W klubie Suntory Sunbirds Osaka nie zostanę na przyszły sezon. Nie przedłużę kontraktu. Zagram w innym zagranicznym klubie – ogłasza.

Polak oficjalnie kończy swoją przygodę z japońskim klubem. Nie wróci też do PlusLigi, gdzie zdobywał kiedyś sukcesy z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Śliwka przyznał, że decyzja opuszczenia tego klubu, aby zacząć grać w Japonii była dla niego bardzo trudna i wywołała w nim duże emocje. W Azji jego największym sukcesem pozostaje ubiegłoroczne zwycięstwo w Pucharze Cesarza.

– Trener wdrożył taki system w pewnym momencie rotacyjny, który pozwalał mi na tym boisku być dosyć często i nie wypadać z tego rytmu meczowego. Wielokrotnie z nim rozmawiałem. Tłumaczył mi swoją filozofię - jak to będzie wyglądać, w jakich momentach będę do gry i jak ta drużyna ma grać. Za tę komunikację jestem mu wdzięczny – dodaje Śliwka.

Media przewidują, że nowym, a jednocześnie najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla reprezentanta Polski pozostaje Turcja. Jedyny klub, z którym było zestawiane nazwisko sportowca to Halkbank Ankara - aktualny mistrz Turcji i uczestnik Ligi Mistrzów. O zainteresowaniu klubu Polakiem donosił portal Voleybol Plus. Śliwka nie potwierdził jednak jeszcze oficjalnie, do jakiego zespołu dołączy.

– Niestety na tę chwilę nie mogę oficjalnie powiedzieć w jakim, ale myślę, że w najbliższych tygodniach, może miesiącach zostanie to ogłoszone również oficjalnie. Tak, aby kibice mogli wiedzieć, gdzie będę kontynuował swoją przygodę – mówi.

Gabriela Mikulska, Polsat Sport