W poprzedniej kolejce Piast wygrał na własnym stadionie z wyżej notowaną Pogonią Szczecin 2:1.

- W sobotę na pewno łatwiej nie będzie. Drużyna z Kielc gra inaczej, ale punktuje w tym roku niemal na poziomie Pogoni. I to nieprzypadkowo. Próbowałem przekonać moich zawodników, że tak jak mieliśmy się się przygotować pod kątem zatrzymania Kamila Grosickiego czy Efthymisa Koulourisa, to Mariusz Fornalczyk czy Adrian Dalmau są graczami, którzy potrafią być tak samo groźni. Skala trudności nie spada. Korona ostatnio wygrała z Widzewem Łódź, z którym my "polegliśmy" – dodał szkoleniowiec.

Przed sobotnim spotkaniem Piast zajmuje 10. pozycję (37 punktów), a Korona 11. (36).

- Mamy swoje wewnętrzne ustalenia, motywacje, by dążyć do zdobycia kolejnych punktów – dodał Serb, który kończył karierę piłkarską w Koronie i tam zaczął pracę trenerską.

- Spędziłem w Kielcach pięć lat, mam bardzo dobre wspomnienia, ale to nie ma nic do sobotniego meczu i chęci wygranej – zadeklarował.

Zaznaczył, że termin spotkania (Wielka Sobota) z jego punktu widzenia nie jest zły.

- Zazwyczaj mieliśmy jeszcze trudniejszą sytuację, grając w poniedziałek, czy wtorek i wtedy święta były rozbite między dom i pracę. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy w stanie uczynić święta jeszcze barwniejszymi – powiedział Vukovic.

Trener Piasta już wcześniej ogłosił, że po zakończeniu rozgrywek pożegna się z klubem.

- Nie mam dziś wiedzy, co będę robił w kolejnym sezonie i nie staram się jej zdobyć. Przed nami sześć meczów, 18 punktów do zdobycia. To bardzo dużo. Nie jest mi obojętne, czy Piast zakończy rywalizację na szóstym, siódmym czy 12. miejscu. To jasne, z taką samą energią i motywacją będę pracował do końca. Liczę na takie samo podejście piłkarzy. Tak to wyglądało w meczu z Pogonią i chcemy to kontynuować. Końcówka zaważy na ocenie całości sezonu, który może być dobry, ale i bardzo dobry – podsumował.

Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Korona Kielce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:15.

PAP