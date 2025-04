Szybki finał w Monachium. Alexander Zverev z urodzinowym tytułem

Trzeci tenisista rankingu ATP w drodze do finału stracił zaledwie jednego seta, w związku z czym to naturalnie on był faworytem tego spotkania. Niemiecki zawodnik skrupulatnie wykonywał swoje zadanie przełamując Bena Sheltona już w pierwszym gemie. Zverev nie miał większych problemów w premierowym secie spotkania popisując się asami serwisowymi przy większej liczbie błędów przeciwnika. Wynik 6:2 przypieczętował zwycięstwo w pierwszym secie.

W drugiej partii Shelton postawił się wyżej notowanemu rywalowi znacznie bardziej. Urodzony w Atlancie zawodnik, co prawda przegrał pierwszego gema przy własnym serwisie, ale w kolejnych wymianach nie oddawał pola gry Niemcowi. Amerykanin miał świetne momenty w tym spotkaniu i potrafił popisywać się widowiskowymi zagraniami, ale to było zbyt mało na tak dysponowanego Zvereva.

Jeszcze w samej końcówce Shelton postawił opór swojemu rywalowi, ale to Zverev miał dwie piłki meczowe i świetnym wolejem zakończył finałowe spotkanie w Monachium.

Alexander Zverev - Ben Shelton 6:2, 6:4

