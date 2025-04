Polscy sędziowie nominowani. Poprowadzą mecze mistrzostw Europy

Dla Gajdosz, która była m.in. sędzią finałowego turnieju Euroligi koszykarek w 2024 i 2025 r., będzie to debiut w ME. Pochodząca z Nowego Sącza, była koszykarka Wisły Kraków, była pierwszą Polką w historii, która otrzymała międzynarodową licencję FIBA (2017). Na międzynarodowych parkietach sędziowała, oprócz Euroligi, m.in. finał mistrzostw świata U-17 kobiet w Meksyku (2024) oraz spotkania eliminacji ME.

Pochodzący z Warszawy Proc (licencja polska od 2005 r., FIBA od 2015) ma już w swoim sędziowskim dossier m.in. udział w MŚ koszykarzy 2019, Uniwersjadzie (2017), mistrzostwach świata U-17 koszykarek (2018), ME koszykarzy 2022 oraz mecze w europejskich pucharach i eliminacjach do kilku ME. W Eurobaskecie kobiet weźmie udział po raz trzeci, poprzednio w 2019 r. i 2023 r., gdy poprowadził m.in. mecz o brązowy medal

Dariusz Zapolski z Elbląga jest sędzią ekstraklasy od 2004 r., a FIBA od 2012 r. Pracował m.in. podczas finału Euroligi kobiet (2019), ME koszykarzy (2022), spotkań kwalifikacji do kilku ME i MŚ. To będą jego drugie finały ME kobiet, poprzednio w 2019 r.

40. jubileuszowy turniej o mistrzostwo koszykarek na Starym Kontynencie odbędzie się po raz pierwszy w czterech krajach: Czechach (Brno), Niemczech (Hamburg), Włoszech (Bolonia) oraz Grecji (Pireus/Ateny) - faza grupowa oraz finałowa. Weźmie w nim udział 16 drużyn. Tytułu broni reprezentacja Belgii, która trafiła do grupy C w Brnie, i zagra z Czechami, Czarnogórą oraz Portugalią, debiutantem w imprezie tej rangi.

Polek, mistrzyń Europy z 1999 roku, zabraknie w gronie najlepszych zespołów Europy po raz piąty z rzędu.