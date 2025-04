Gol Jakuba Kiwiora w Premier League

W ostatnim czasie Kiwior zbiera znakomite recenzje za występy w drużynie "Kanonierów", zwłaszcza po zwycięskim dwumeczu z Realem Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W środę zdobył pierwszą bramkę od ponad roku. W 3. minucie popisał się precyzyjnym, silnym strzałem głową z ok. 12 metrów po dośrodkowaniu Martina Odegaarda z rzutu wolnego .

W 27. minucie wyrównał Eberechi Eze, ale jeszcze przed przerwą gospodarze znów prowadzili po trafieniu Belga Leandro Trossarda (42.). Nie utrzymali jednak korzystnego wyniku - do remisu doprowadził Francuz Jean-Philippe Mateta (83.).

Arsenal umocnił się na drugim miejscu w tabeli, ale ma przed sobą tylko cztery mecze, a jego strata do Liverpoolu wynosi 12 punktów. "The Reds", którzy rozegrali o jedno spotkanie mniej, przypieczętują tytuł mistrzowski, jeśli w niedzielę co najmniej zremisują u siebie z Tottenhamem Hotspur.

Arsenal - Crystal Palace 2:2 (2:1)

Bramki: Kiwior 3, Trossard 42 - Eze 27, Mateta 83.

Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly (86 Tierney) - Odegaard (86 Nwaneri), Partey, Rice - Sterling (60 Saka), Trossard, Martinelli.

Crystal Palace: Henderson - Lerma, Lacroix, Guehi - Munoz, Wharton (63 Hughes), Kamada, Mitchell - Devenny(80 Esse), Nketiah (80 Mateta), Eze (63 Sarr).

Żółte kartki: Rice - Devenny.

PAP