Maj pełen sportowych emocji w Polsat Box Go!

Jak majówka, to tylko ze sportowymi emocjami, które zapewni Polsat Box Go. W piłce nożnej decydujące mecze Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA, a fani tej dyscypliny nie mogą przegapić starcia hiszpańskich gigantów w El Clasico, które dostępne będzie w jakości 4K oraz z dodatkowymi statystykami w TrybiePro. W łódzkiej Atlas Arenie wyłoniony zostanie zwycięstwa Final Four CEV Ligi Mistrzów. Na fanów motoryzacji czekają szybkie bolidy, zacięta rywalizacja i niebezpieczne manewry w Formula 1.