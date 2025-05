Mistrzowie i eksperci. Unikatowe forum dyskusji o sporcie osób z niepełnosprawnościami

Trzecia edycja Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki zbliża się wielkimi krokami. Już 6 maja w Zakopanem rozpocznie się dwudniowe wydarzenie, podczas którego spotkają się ze sobą działacze, sportowcy, eksperci i dziennikarze, by rozmawiać o najbardziej aktualnych wyzwaniach stojących przed polskim sportem. Nie zabraknie także najważniejszych tematów dla sportowców z niepełnosprawnościami. A trzeba przyznać, że w kontekście naszego kraju i jego potencjału jest o czym rozmawiać. I bynajmniej nie ma tu mowy o żadnym kryzysie, ale o wielkich sukcesach i jeszcze większych szansach.

Polska reprezentacja paraolimpijska od lat melduje się w czołówce klasyfikacji medalowych kolejnych igrzysk. W Paryżu w 2024 roku nasi paraolimpijczycy zdobyli łącznie 23 medale, w tym 8 złotych, 6 srebrnych i 9 brązowych. Zajęliśmy znakomite szesnaste miejsce w tabeli medalowej, wyprzedzając takie kraje jak Hiszpania, Belgia czy Chorwacja.

Ogromne sukcesy osiągnęła szeroka grupa sportowców. Zalicza się do nich Karolina Pęk, tenisistka stołowa, która do drużynowych złotych krążków z Rio de Janeiro i Tokio dołożyła indywidualne mistrzostwo paraolimpijskie. Jedną z największych gwiazd polskiej ekipy był Kamil Otowski, który sięgnął po najwyższy laur w pływaniu i to aż dwukrotnie, na 50 i 100 metrów stylem grzbietowym. Jaką drogę przeszli, by wznieść się na wyżyny? Ile wyrzeczeń ich to kosztowało? Tak się składa, że na te i inne pytania odpowiedź poznają goście Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki, bo polscy mistrzowie znaleźli się wśród prelegentów nadchodzącej edycji.

- Od samych początków tej imprezy zależy nam na tym, by na Kongresie pojawiały się znakomite postacie, bohaterowie polskiego sportu. Chcemy, aby dyskusje w panelach tematycznych były barwne, żywe i merytoryczne a także zawierały w sobie realne doświadczenie, prosto ze sportowych aren. Cieszymy się z obecności tak wspaniałych gości jak Karolina Pęk, czy Kamil Otowski, jak też z zaangażowania wielu innych osób związanych ze sportem osób z niepełnosprawnościami. Liczymy, że debata na ten temat będzie bardzo owocna – mówi Bartłomiej Druziński Prezes Fundacji ARS Athletica, organizatora wydarzenia.

Tytuł panelu dyskusyjnego poświęconego naszym paralimpijczykom jest niezwykle wymowny. „Igrzyska (nie)Paralimpijskie. Sukcesy Polaków na Igrzyskach Paralimpijskich” – dyskusja będzie się skupiać nie tylko na omówieniu sukcesów Polaków w Paryżu, Tokio, czy Rio de Janeiro, ale padną w niej pytania o rolę sportu osób z niepełnosprawnościami i jego dalszy rozwój nad Wisłą. Nie ma wątpliwości, że będzie to unikatowa okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i rozmowy na temat tego, jak przekuć je w działania budujące dobrą przyszłość wielu dyscyplin.

Wśród gości III Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki znalazło się także wiele innych osób zajmujących się na co dzień sportem osób z niepełnosprawnościami. Wśród nich między innymi Bogusław Szczepański, prezes Tarnowskiego Zrzeszenia Sportowego Niepełnosprawnych START, czy Joanna Styczeń-Lasocka, dyrektor generalna Olimpiad Specjalnych Polska. W Zakopanem pojawią się także przedstawiciele organizacji wspierających aktywizację sportową niepełnosprawnych – Małgorzata Tlałka-Długosz, prezes Fundacji HANDICAP skupiającej się na integracji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, a także Tomasz Koźmiński, założyciel i prezes Fundacji For Heroes zajmującej się wsparciem rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami. To zapowiada szereg różnorodnych i inspirujących rozmów.

- Podczas Kongresu chcemy mówić o sporcie wielowymiarowo, pokazywać, że ludzie są różni – pełnosprawni i niepełnosprawni – ale sport w istocie jest jeden. I niezmienna pozostaje jego rola w społeczeństwie – rozwijanie kultury fizycznej, kształtowanie pasji, motywowanie do wielkich dokonań – mówi Prezes Druziński.

III Europejski Kongres Sportu i Turystyki to niemal 30 paneli dyskusyjnych, pięć bloków merytorycznych i setki gości z całej Polski. Wydarzenie, organizowane przez Fundację Promocji i Rozwoju Sportu „ARS ATHLETICA” we współpracy z Województwem Małopolskim, odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a jego głównym partnerem medialnym po raz trzeci będzie Polsat Sport.

Informacja prasowa