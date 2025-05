KSW 106: Karta walk

W walce wieczoru gali KSW 106 do klatki wejdzie Parnasse - niekwestionowany dominator organizacji, który dzierży mistrzowskie pasy w dwóch kategoriach wagowych. Tym razem stanie do obrony tytułu w limicie wagi lekkiej. Na jego drodze stanie Ziółkowski - były czempion tej dywizji, wracający do oktagonu po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją. Do tego pojedynku doszło po zmianie rywala - pierwotnie Parnasse miał zmierzyć się z Marcinem Heldem, jednak uraz wykluczył Polaka z rozpiski.

W co-main evencie wieczoru zobaczymy Damiana Janikowskiego, brązowego medalistę olimpijskiego z Londynu, który spróbuje odbudować swoją pozycję po dwóch porażkach z rzędu - najpierw z Pawłem Pawlakiem, a ostatnio z Piotrem Kuberskim. Przeciwnikiem Polaka będzie twardy Laid Zerhouni - siódmy zawodnik rankingu wagi średniej.

Na karcie walk nie zabraknie również mocnych debiutów. Mateusz Makarowski - zawodnik znany z występów dla organizacji Babilon MMA oraz FEN - zadebiutuje w KSW, krzyżując rękawice z doświadczonym francuskim fighterem Aymardem Guih. Co ciekawe, Francuz pierwotnie miał zawalczyć z Ziółkowskim, jednak ostatecznie został zestawiony z głodnym sukcesów Polakiem.

W klatce zameldują się także inni zawodnicy, m.in. Piotr Kacprzak, Michał Guzik, Krystian Blezień oraz Kacper Fornalski.

Karta walk KSW 106:

Walka wieczoru:

Walka o pas kategorii lekkiej

70,3 kg: Salahdine Parnasse (20-2) vs Marian Ziółkowski (25-9-1, 1 NC)



Karta główna:

83,9 kg: Damian Janikowski (10-7) vs Laid Zerhouni (14-9, 1 NC)

72 kg: Mickael Lebout (24-12-2, 1 NC) vs Amin Ayoub (21-6-1)

70,3 kg: Aymard Guih (19-13-1) vs Mateusz Makarowski (11-7-1)

65,8 kg: Alioune Nahaye (15-4) vs Piotr Kacprzak (12-4)

77,1 kg: Michał Guzik (5-0) vs Joel Kouadja (9-12)

70,3 kg: Amaury Wako-Zabo (3-0) vs Kacper Fornalski (1-0)

70,3 kg: Hugo Deux (4-1) vs Krystian Blezień (9-4, 1 NC)

65,8 kg: Souheil Kaouchen (0-0) vs Oskar Stachura (0-0)