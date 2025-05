Wilfredo Leon podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości! To tam zagra w przyszłym sezonie

To był pierwszy sezon Leona na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Paryżu świetnie zaprezentował się w PlusLidze. Między innymi dzięki jego dobrym występom Bogdanka LUK Lublin sięgnęła po mistrzostwo kraju, pokonując w finale Aluron CMC Wartę Zawiercie. Warto także przypomnieć, że LUK w tym sezonie równie dobrze zaprezentował się na arenie międzynarodowej, triumfując w Pucharze Challenge.

ZOBACZ TAKŻE: Wilfredo Leon przeszedł do historii! Nikt przed nim tego nie dokonał

Po ostatnim finałowym meczu PlusLigi Leon przyznał, że przywiązał się do klubu, w którym występuję od początku sezonu 2024/2025.

- Tutaj została stworzona drużyna, w którą chyba mało kto wierzył i myślał, że osiągnie taki sukces. Mam nadzieję, że teraz każdy będzie zadowolony, a my jako drużyna będziemy spali spokojnie, bo tylko my wiemy, jak ciężko pracowaliśmy, by zdobyć ten złoty medal. Dla mnie jest on bardzo, bardzo ważny - stwierdził w rozmowie z Polsatem Sport.

Wielu kibiców zastanawiało się, gdzie w przyszłym sezonie będzie występować Leon. Siatkarz oficjalnie potwierdził, że zostaje na dłużej w klubie z Lublina.

- Następny sezon w Lublinie? Tak jest! To już oficjalnie. Mogę wam to powiedzieć - powiedział reprezentant Polski w rozmowie z TVP Sport.

To świetna wiadomość dla polskich kibiców. Leon będzie nadal rywalizował w PlusLidze, ale także dzięki sięgnięciu po mistrzostwo Polski, Bogdanka będzie walczyć o triumf w Lidze Mistrzów.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Transmisje meczów PlusLigi i siatkarskiej Ligi Mistrzów na antenach Polsatu Sport.